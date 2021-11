Moscou balaie les accusations de Kiev sur l'organisation présumée d'un coup d'Etat en Ukraine

Le porte-parole du Kremlin a déclaré que la Russie n'avait jamais eu l'intention de participer à un coup d'Etat qui serait en préparation en Ukraine, contrairement à ce qu'a prétendu le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Ce 26 novembre, le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a démenti les accusations du président ukrainien Volodymyr Zelensky selon lesquelles la Russie serait impliquée dans l'organisation d'un coup d'Etat en Ukraine censé se dérouler dans quelques jours.

Interrogé sur ces informations que prétend détenir le chef d'Etat ukrainien, Dmitri Peskov a répondu en ces termes, rapportés par l'agence Tass : «La Russie n’a jamais eu la moindre intention de participer [à un coup d'Etat], d’ailleurs la Russie ne fait jamais ce genre de choses».

Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue plus tôt dans la journée, Volodymyr Zelensky avait affirmé avoir reçu des informations concernant un coup d'État en Ukraine prévu pour les 1er et 2 décembre prochains. Le président ukrainien a affirmé que «certains représentants de la Russie et de l'Ukraine» étaient impliqués dans les discussions concernant ce coup d'Etat. Il a aussi déclaré que l'Ukraine contrôlait complètement ses frontières et qu'elle était prête à toute escalade de la part de la Russie, comme le souligne Reuters. «Nous sommes confrontés à des défis non seulement de la part de la Fédération de Russie et à une possible escalade [et] nous avons de grands défis intérieurs», a précisé Volodymyr Zelensky.

Le 22 novembre, le Kremlin avait répondu à des accusations américaines selon lesquelles la Russie préparerait une invasion militaire de l'Ukraine. Le service russe de renseignement extérieur avait qualifié ces allégations de «mensongères».