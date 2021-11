Le compte Twitter de la saga Matrix se moque du changement de nom du groupe Facebook

L'annonce du changement de nom du groupe Facebook en Meta a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, notamment une de la part du compte Twitter officiel du prochain film Matrix : Résurrections.

Le compte Twitter officiel de The Matrix Resurrections, quatrième opus de la saga Matrix, s'est moqué de Facebook le 29 octobre, à la suite de la récente annonce du changement de nom du groupe. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, avait annoncé le 27 octobre que le géant des réseaux sociaux allait adopter un nouveau nom pour devenir Meta Platforms Inc. Ce changement vise à réunir toutes les plateformes du groupe sous un même toit à l'image de ce qu'a fait Google, devenu Alphabet Inc., en 2015.

Désormais, basé sur des événements réels.

Le nouveau nom du groupe fait référence au Metaverse, un concept de réalité virtuelle et interactive géré par des intelligences artificielles (IA), censé devenir la pierre angulaire du groupe d’ici à la fin de la décennie. Quant à la quadrilogie Matrix, celle-ci dépeint un futur dystopique dans lequel la réalité perçue par la plupart des humains est une simulation virtuelle dénommée «Matrice», laquelle est créée par des machines douées d'intelligence afin d'asservir les être humains, à leur insu.

Le compte Twitter de Matrix Resurrections fait donc un parallèle humoristique entre l'histoire de la saga et le prochain avènement du Metaverse. C'est ainsi que le compte Twitter de Matrix 4 a republié sa récente affiche promotionnelle présentant les deux pilules emblématiques de la saga, symbole du choix de l'oppression ou de l'anarchie face au contrôle du mal.

Si à l'origine, l'affiche ne comportait que le slogan du film : «The Choice Is Yours» (Faites votre choix), la nouvelle version y ajoute «Now, based on real events» (Désormais, basé sur des événements réels) trônant à côté du hashtag «#Meta», une référence directe au changement de nom du groupe Facebook.

Le post Twitter de Matrix Resurrections fait écho aux inquiétudes quant à la montée en puissance des intelligences artificielles appelées à prendre une part croissante, sinon centrale, dans de nombreux pans de l'économie mondiale. Si elles représentent une formidable opportunité sociale et économique, dévoyées, elles peuvent s'avérer dangereuse. À l'image d'Elon Musk, fondateur du groupe Tesla, certaines grandes figures du secteur des nouvelles technologies, ont exprimé des craintes quant à la possible émergence d'une IA dotée de son propre libre arbitre et dont les capacités cognitives dépasseraient celles de l’Homme.

Matrix Ressurections est le dernier opus de la saga du même nom. Le dernier volet de la trilogie, Matrix Revolutions, était sorti en 2003. La sortie du film est prévue le 22 décembre 2021.