Affaire Epstein: le prince Andrew demande le rejet de la plainte pour agression sexuelle sur mineure

Le fils de la reine Elizabeth II a demandé à la justice américaine de rejeter la plainte de Virginia Giuffre, une femme qui l'accuse d'agressions sexuelles alors qu'elle était mineure et l'une des victimes du vaste trafic sexuel de Jeffrey Epstein.

Le 29 octobre, le prince Andrew de Grande-Bretagne a demandé à la justice américaine de rejeter la plainte «sans fondement» d'une femme qui l'accuse d'agressions sexuelles quand elle était mineure. Selon des documents judiciaires, le deuxième fils de la reine Elizabeth II assure qu'elle cherchait à profiter financièrement de l'affaire.

Dans l'un de ces documents déposés à Manhattan, l'avocat du duc d'York accuse Virginia Giuffre de poursuivre le prince «pour tirer davantage d'argent» de ses allégations contre le sulfureux financier Jeffrey Epstein, mort en 2019. «La plupart des gens ne rêveraient même pas d'obtenir les sommes d'argent que Giuffre a engrangées au fil des ans», a écrit Andrew Brettler, avant de poursuivre : «Ceci est une motivation pour Giuffre afin qu'elle continue d'intenter des poursuites peu sérieuses contre des individus tels que le prince Andrew, dont la réputation entachée n'est que le dernier dommage collatéral du scandale Epstein.»

Virginia Giuffre, 38 ans, qui avait déjà accusé publiquement le prince Andrew, avait déposé plainte en août 2021 devant le tribunal fédéral de Manhattan. L'affaire est particulièrement embarrassante pour la famille royale britannique car Jeffrey Epstein y est associé. Dans sa plainte, Virginia Giuffre accuse le frère du prince Charles d'être «l'un des hommes puissants» à qui elle aurait été «remise dans un but sexuel». Des faits qui se seraient déroulés lorsqu'elle fut, selon ses dires, victime entre 2000 et 2002, à partir de ses 16 ans, du vaste trafic sexuel pour lequel Jeffrey Epstein a été inculpé et incarcéré, avant de décéder dans une prison de Manhattan durant l'été 2019.

Le prince Andrew continue à nier les accusations

Le prince Andrew, 61 ans, a toujours nié ces accusations. Ses avocats ont demandé au tribunal de Manhattan que la plainte soit rejetée car, selon eux, elle ne fait pas état d'«une demande pouvant donner lieu à réparation». De manière alternative, ils demandent au tribunal d'exiger que la plaignante «fournisse une version plus définitive de ses allégations». Ils ont aussi demandé au tribunal de tenir un «débat oral» sur ces questions. Depuis le dépôt de la plainte, le duc d'York avait contesté sa notification, avant de finalement la reconnaître.

«Virginia Giuffre pourrait bien avoir été victime d'abus sexuels de la part de Jeffrey Epstein, et rien ne peut excuser, ni dire pleinement, l'horreur et la gravité du comportement monstrueux d'Epstein contre Giuffre, si c'est avéré», ont écrit les avocats. «Cependant, et sans diminuer le préjudice subi en raison du comportement présumé d'Epstein, le prince Andrew n'a jamais commis d'agression ni agressé sexuellement Giuffre. Il nie sans équivoque les fausses allégations de Giuffre contre lui», ont-ils ajouté.

Les avocats du prince ont affirmé que Virginia Giuffre «aurait reçu des millions de dollars» d'un règlement à l'amiable datant de 2017 après avoir poursuivi Ghislaine Maxwell, une proche de Jeffrey Epstein. Ils ont également déclaré qu'un accord qu'elle avait signé en 2009 avec Jeffrey Epstein l'empêchait de poursuivre qui que ce soit d'autre en lien avec ses allégations d'abus sexuels. Sollicité, un avocat de Virginia Giuffre n'avait pas réagi dans l'immédiat.

Le prince Andrew est accusé d'avoir «agressé sexuellement» Virginia Giuffre, alors mineure, à trois reprises : à Londres chez Ghislaine Maxwell et dans les propriétés du financier américain, à New York et dans les îles Vierges. Malgré ses dénégations, sa fréquentation de l'homme d'affaires américain l'avait plongé dans la tourmente et contraint à se retirer de la vie publique.