Le Land allemand de la Hesse autorise tous les commerces à refuser l'entrée aux non-vaccinés

En Allemagne, la Hesse autorise désormais les magasins fournissant des produits de première nécessité à refuser les clients non-vaccinés contre le Covid-19, ou ne disposant pas d'un certificat de rétablissement.

Il s'agit d'une première outre-Rhin : la Hesse autorise désormais tous les commerces à réserver l'entrée aux personnes vaccinées contre le Covid-19 ou ayant déjà contracté la maladie. Cette nouvelle mesure signifie que des personnes non-vaccinées pourraient ne plus avoir accès aux produits de première nécessité vendus dans certains magasins – supermarchés compris.

Comme le précise le quotidien allemand Bild dans un article publié le 15 octobre, les magasins de cette région de 6,2 millions d'habitants située au centre-ouest du pays peuvent à présent appliquer la «règle des 2G», qui n'autorise l'entrée qu'aux personnes vaccinées ou rétablies (geimpft et genesen en allemand). La «règle des 3G», plus souple, englobe quant à elle personnes munies d'un test négatif (getestet).

Nous espérons [...] que les commerces de première nécessité n'y auront pas recours

Le ministre-président de Hesse Volker Bouffier a néanmoins déclaré à Bild qu'il espérait que la règle des 2G ne serait pas appliquée à grande échelle : «Nous espérons que cette option ne sera utilisée que quelques jours et que les commerces de première nécessité n'y auront pas recours.» «La plus grande protection est assurée par la vaccination [et] elle est simple, non bureaucratique et gratuite», a tenu à préciser le chef de l'exécutif du Land, après avoir précisé que l'obligation de porter un masque et le respect de la distance sociale seraient maintenus dans les commerces appliquant la règle des 3G. Ceux appliquant la règle plus stricte des 2G seront en revanche autorisés à ne plus appliquer ces deux mesures.

Au moins huit autres Länder allemands ont ouvert l'option 2G à certains commerces comme les bars, les restaurants, les salles de sport, les cinémas et les maisons closes. La Hesse est cependant le premier d'entre eux à autoriser cette règle dans les épiceries et autres commerces de détail. Le personnel hospitalier non-vacciné contre le Covid-19 doit quant à lui subir un test de dépistage deux fois par semaine, et les écoliers sont toujours tenus de porter un masque lorsqu'ils sont assis en cours.