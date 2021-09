Slovénie : la police disperse des milliers d'opposants au pass sanitaire (VIDEO)

Environ 8 000 personnes, selon la police, ont participé à la plus importante manifestation contre les mesures sanitaires dans le pays, alors qu'une obligation de pass sanitaire vient d'entrer en vigueur pour faire les courses ou travailler.

La police slovène a dispersé au canon à eau et au gaz lacrymogène des milliers de manifestants qui protestaient à Ljubljana contre l'entrée en vigueur le 15 septembre de restrictions plus sévères contre le Covid-19, dont un pass sanitaire obligatoire pour travailler.

Selon la police, quelque 8 000 protestataires s'étaient retrouvés «contre le corona fascisme» et «pour la liberté», ce qui en a fait la manifestation sur ce thème la plus importante jamais vue dans cette petite république alpine de deux millions d'habitants. «La police est intervenue pour disperser la manifestation après que les protestataires ont commencé à jeter des bouteilles, des pierres et des pétards», selon un communiqué des forces de l'ordre.

Le ministre de l'Intérieur s'en prend aux manifestants et aux médias

Selon le site d'information slovène N1, des agents ont été blessés, plusieurs personnes ont été interpellées et des bagarres sporadiques continuaient dans la soirée entre de petits groupes et la police dans le centre de la capitale slovène. Le ministre de l'Intérieur Ales Hojs a rendu l'opposition et les médias responsables de la violence des manifestants. «La violence et le vandalisme des participants témoigne de la mise en pratique du fascisme de gauche», a-t-il écrit sur Twitter dans la soirée.

Ponovitev 5.11.2020!Takrat so na nasilne proteste vabili poslanci @strankalevica in @strankaSD ,tokrat njihove izpostave.Z nasiljem in vandalizmom udeleženci pričujejo kako se levi fašizem izvaja v praksi.Novinarji MSM si bodo zopet pilatovsko umivali roke.Čestitke @policija_si ! — Aleš Hojs (@aleshojs) September 15, 2021

Les nouvelles restrictions, en vigueur depuis le 15 septembre, imposent un pass sanitaire attestant d'une guérison du Covid-19, d'une vaccination ou d'un test négatif comme condition pour travailler ou faire les courses. Ces mesures interviennent alors que le nombre de contaminations croît fortement dans ce pays où 45% de la population est vacciné.