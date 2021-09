Covid-19 : Anthony Fauci ne serait «pas surpris» que le schéma vaccinal complet requière trois doses

Le «monsieur santé» de la Maison Blanche a déclaré que la nécessité d'une troisième dose de vaccins à ARN messager pour tous les vaccinés ne le surprendrait pas, compte tenu de son expérience en tant qu'immunologue.

Le docteur Anthony Fauci, principal conseiller médical de la Maison Blanche, a déclaré le 2 septembre qu'il ne serait pas surpris que le schéma complet recommandé pour les vaccins contre le Covid-19 de Pfizer et Moderna comprenne trois doses afin de renforcer le système immunitaire des individus vaccinés.

«Je dois dire que, d'après ma propre expérience en tant qu'immunologue, je ne serais pas du tout surpris que le schéma complet adéquat pour la vaccination soit probablement de trois doses», a déclaré Anthony Fauci aux journalistes lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.

Un commentaire qui survient alors que des rappels vaccinaux contre le Covid-19 commenceront aux Etats-Unis à partir de la semaine du 20 septembre. Comme le rapporte CNBC, le plan prévoit une troisième dose huit mois après la deuxième injection des vaccins à ARN messager Pfizer et Moderna, et se base sur des études publiées par les Centers for disease control and prevention (CDC), agence fédérale pour la santé publique, montrant la baisse de la protection immunitaire par ces vaccins quelques mois après l'injection d'une seconde dose.

Il est très probable que le schéma à trois doses devienne le régime de routine

Anthony Fauci a également précisé qu'il laisserait à la Food and drug administration et à d'autres organismes de réglementation le soin de se prononcer sur le schéma vaccinal complet, tout ajoutant qu'il était raisonnable de penser que trois doses permettraient d'obtenir une réponse immunitaire plus durable. «Il est très probable que le schéma à trois doses devienne le régime de routine», a-t-il déclaré.

Egalement directeur du National institute of allergy and infectious diseases (l'Institut national des allergies et maladies infectieuses) Anthony Fauci a été nommé en janvier 2020 par l'administration Trump à la tête de la cellule de crise des Etats-Unis face à l'épidémie de Covid-19 – poste qu'il occupe toujours après avoir été reconduit sous la présidence Biden.