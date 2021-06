Covid-19 : l'Irlande va imposer la vaccination pour l'entrée dans les bars et restaurants

L'Irlande a annoncé ce 29 juin qu'elle allait mettre en place l'obligation vaccinale pour qui souhaite fréquenter bars et restaurants, rejoignant ainsi d'autres pays européens. Il s'agirait de la seule alternative à la fermeture de ces lieux.

L'Irlande a annoncé le 29 juin qu'elle restreindrait la consommation à l'intérieur des bars et des restaurants aux vaccinés contre le Covid-19, ou à ceux qui ont déjà été infectés (et ont donc développé des anticorps), en raison des préoccupations concernant le variant Delta. Le pays rejoint ainsi la poignée d'autres pays européens qui ont introduit une mesure similaire, tels l'Autriche et le Danemark. Israël et la ville de Moscou ont également mis en place ce type de restrictions.

Le Premier ministre irlandais Micheál Martin – qui a annoncé dans la foulée que l'assouplissement des restrictions sanitaires serait ralenti – a justifié la mesure en expliquant que les responsables de la santé estimaient que le variant Delta rendait la fréquentation de tels établissement trop dangereuse pour les personnes non vaccinées. Des lieux tels que les théâtres et les salles de concert pourraient également être soumis à des restrictions a indiqué Micheál Martin à la presse. D'après lui, «le moyen le plus sûr de procéder maintenant à un retour à l'hospitalité intérieure est de limiter l'accès à ceux qui ont été entièrement vaccinés ou qui se sont remis d'une infection au Covid».

41% de la population adulte irlandaise a été vaccinée et 65% a reçu une première dose, a déclaré le ministre de la Santé le 28 juin. Un haut responsable de la santé a déclaré début juin que les individus âgés d'une vingtaine d'années pourraient attendre septembre pour recevoir leur première injection.

Vaccination obligatoire ou fermeture des lieux clos, pas d'autre alternative selon le vice-Premier ministre irlandais

Le vice-Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, a déclaré pour sa part que la seule autre option en dehors de la vaccination qui avait été présentée au gouvernement par les responsables irlandais de la santé était de fermer les lieux clos à court terme.

«L'alternative n'est pas un délai de quelques semaines supplémentaires... l'alternative est un délai prolongé jusqu'à ce que nous atteignions l'immunité collective, et avec de nouveaux variants, nous ne pouvons tout simplement pas dire à quelle échéance nous l'atteindrons», a déclaré Leo Varadkar lors d'un point de presse. Il a d'ailleurs ajouté dans la foulée que même si les gens «ressentaient que cela crée des divisions, qu'ils sont marginalisés», le gouvernement a estimé que c'était la moins mauvaise option.

Les bars, restaurants et cafés ont été fermés en Irlande pendant une grande partie des 16 derniers mois, le dernier verrouillage national étant en place depuis fin décembre. Les repas et les boissons en plein air sont autorisés depuis le 7 juin. Le pays applique également certaines des restrictions de voyage parmi les plus strictes de l'Union européenne. L'Irlande a le cinquième taux le plus élevé d'infections au Covid-19 des 31 pays surveillés par le Centre européen de contrôle des maladies.

Micheál Martin a déclaré que les repas à l'intérieur ne seraient désormais pas autorisés le 5 juillet comme prévu mais seraient retardés jusqu'à ce qu'un nouveau système de certification des vaccins soit mis en œuvre. Stephen Donnelly, le ministre irlandais de la Santé, a pour sa part indiqué que les détails des procédures de vérification de la vaccination n'avaient pas été finalisés mais qu'ils pourraient impliquer un QR code lisible par un smartphone.