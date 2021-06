Il y a 80 ans, l’Allemagne nazie attaquait l'URSS

L'opération Barbarossa lance l'attaque allemande contre l'URSS et l'ouverture du front de l'Est. Une date importante dans la mémoire collective qui marque le début de la Grande Guerre patriotique pour les Russes et les Soviétiques.

Le 22 juin 1941, l'Allemagne nazie attaquait l'Union soviétique. Un an exactement après la signature de l'armistice entre la France et le IIIe Reich, Hitler déclenche l’opération Barbarossa et ouvre le front de l’Est, qui devient le principal théâtre d’opérations de la guerre terrestre en Europe. Retour sur cette date pour RT France avec Antoine Cléraux.