Euro 2020 : l'Ukraine va garder son maillot, mais couvrir le slogan contesté par une carte

Priée le 10 juin par l'Union des associations européennes de football (UEFA) de retirer de son maillot un slogan politique dénoncé par la Russie, l'Ukraine a obtenu le 11 juin de conserver son équipement pour l'Euro de football en dissimulant cette mention avec une mini-carte du pays.

«Ils vont la recouvrir, et cela sera vérifié par le délégué [de l'UEFA] avant chaque match», a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'instance européenne. Celle-ci estime que cet aménagement pratique n'est «pas différent de ce qui a été décidé [la veille]».

La Fédération ukrainienne de football (AUF) avait affirmé un peu plus tôt avoir atteint un «compromis» avec l'UEFA dans ce litige qui constitue le premier incident diplomatique du tournoi qui s'est ouvert le 11 juin à Rome et s'achèvera le 11 juillet à Londres.

«Les négociations [...] ont été extrêmement difficiles et se sont retrouvées dans l'impasse à plusieurs reprises», a écrit sur Facebook le président de la Fédération ukrainienne de football, Andriï Pavelko. Le slogan «Gloire aux héros» fera partie d'un nouvel élément ajouté à l'intérieur du maillot, a-t-il affirmé, afin d'ajouter que celui-ci «deviendra certainement un vrai porte-bonheur pour nos gars», sans plus de précision.

Selon l'UEFA, la sélection ukrainienne masquera cette phrase brodée à l'intérieur du col de la tunique jaune et bleue par un tissu représentant la carte de l'Ukraine entourant le logo de la fédération. «Donc on ne le verra ni de l'intérieur, ni de l'extérieur», assure l'instance. Cependant, cette carte du pays – qui figure également sur l'avant du maillot – était l'un des trois éléments contestés par la Russie, lorsqu'elle a saisi l'UEFA en début de semaine pour faire modifier l'équipement ukrainien. Moscou s'est plaint que cette carte de l'Ukraine incluait la Crimée – rattachée à la Russie en 2014 à l'issue d'un référendum – ainsi que les républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk, contrôlées par les rebelles de l'est ukrainien qui refusent de reconnaître les autorités issues du coup d'Etat du Maïdan.

Un slogan «clairement de nature politique et militariste»

Le 10 juin, l'UEFA avait validé une carte de l'Ukraine figurant sur le devant du maillot et incluant la Crimée ainsi que les territoires de l'est, estimant que celle-ci correspondait aux «frontières internationalement reconnues du pays». Elle avait aussi refusé de faire retirer les mots «Gloire à l'Ukraine» du devant du maillot mais, «après une analyse plus approfondie», l'instance a invalidé ce slogan «clairement de nature politique, ayant une signification historique et militariste».

La double formule «Gloire à l'Ukraine ! Gloire aux héros», fait référence à un chant patriotique devenu cri de ralliement pour les manifestants qui avaient évincé l'ancien président Viktor Ianoukovitch lors du coup d'Etat. Moscou n'avait pas manqué de rappeler que ces slogans étaient aussi utilisés par ceux qui ont coopéré avec les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Selon la fédération ukrainienne, le design restera cependant inchangé sur les «millions» de maillots destinés au grand public, qui proclameront donc ouvertement «Gloire aux héros».

«Le sport n’est pas un champ de bataille mais un champ de compétition. Ce n’est pas une arène politique mais une arène pour les performances sportives. Soyez des héros sportifs et vous aurez la gloire : c'est ainsi et non avec des slogans nationalistes que vous ferez honneur à la patrie», avait commenté la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, réagissant sur Telegram. L'Ukraine figure dans le groupe C et entamera sa compétition le 13 juin face aux Pays-Bas, avant d'affronter la Macédoine du Nord puis l'Autriche. La Russie est dans le groupe B, avec la Belgique, qu'elle affrontera ce 12 juin en soirée, la Finlande et le Danemark. L'Ukraine et la Russie ne pourront pas s'affronter avant les quarts de finale de l'Euro.