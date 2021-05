Moscou demande à Israël de mettre «immédiatement» un terme à sa politique de colonisation

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a demandé à Israël de cesser «immédiatement» toute activité de colonisation dans les Territoires palestiniens, appelant par ailleurs au respect du «statu quo des sites sacrés de Jérusalem».

Alors que la violence redouble entre Palestiniens et Israéliens depuis plusieurs jours, les heurts se multipliant notamment à Jérusalem-Est, la diplomatie russe a appelé ce 12 mai l'Etat hébreu à stopper «immédiatement» toutes ses activités de colonisation dans les territoires palestiniens.

Dans un entretien accordé à l'agence RIA Novosti ce 12 mai, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Verchinine a également réaffirmé l'attachement de la Russie «à la base juridique internationale du règlement palestino-israélien, qui répond aux aspirations du peuple palestinien à son propre Etat et aux exigences de sécurité d'Israël».

«Nous considérons que les tentatives d'Israël de modifier le caractère et le statut géographique, démographique et historique de la ville sainte de Jérusalem sont illégales et nulles et non avenues», a par ailleurs déclaré Sergueï Verchinine.

Ces derniers jours, les violences entre Israéliens et Palestiniens sont montées d'un cran au Moyen-Orient. Les affrontements sur l'esplanade des Mosquées, et les tensions autour de l'expulsion de familles palestiniennes du quartier de Cheikh Jarrah à Jérsualem-Est (occupée illégalement par l'Etat hébreu) a laissé place à un affrontement entre Tsahal et le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza. Alors que des centaines de roquettes tirées par le mouvement islamiste s'abattent sur Israël, l'armée israélienne a intensifié ses bombardements ces dernières heures.

Selon un bilan provisoire officiel en date du 12 mai, les affrontements de ces derniers jours ont fait 48 morts à Gaza (dont 14 enfants) et cinq en Israël. Deux Palestiniens ont également perdu la vie en Cisjordanie occupée.