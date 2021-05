«Guerre civile», «Nuit de Cristal» : émeutes à Lod en Israël, la colère s'étend hors de Jérusalem

Face aux émeutes qui se sont étendues à ses portes, le maire de la ville de Lod a demandé au Premier ministre israélien de déclarer l’état d’urgence dans sa ville et d'y déployer des soldats, en comparant la situation au pogrom nazi de 1938.

En Israël, la ville Lod a été le théâtre de violences que son maire Yair Revivo a comparées le 11 mai à la Nuit de cristal, un pogrom nazi qui avait eu lieu dans l'Allemagne du IIIe reich en 1938. Face à une situation qu'il qualifie de guerre civile, le maire de cette ville située à 15 km au sud-ouest de Tel Aviv et dont un tiers de la population est composée d'Arabes israéliens a appelé le Premier ministre Benjamin Netanyahou à y déclarer l’état d’urgence et déployer des soldats, la situation étant devenue selon lui «trop importante» pour être contenue par la police.

בושה של ממשלה!

פורעים ערבים מעלים באש את העיר לוד ועדיין לא הכניסו כוחות צבא לתוככי העיר. אין מילים לתבוסתנות ולחולשת המנהיגים. pic.twitter.com/7pnpbZAaFy — יוסי אליטוב Yossi Elituv (@yoelituv) May 11, 2021

Dans la nuit du 11 au 12 mai, alors que le Hamas a tiré des roquettes sur Israël depuis la bande de Gaza et que l'armée israélienne a bombardé cette dernière, des émeutes et des violences ont éclaté à Lod. Dans le Times of Israel, Yair Revivo s'est exprimé sur la situation en ces termes : «C’est la nuit de Cristal à Lod [...] J’ai appelé le Premier ministre à déclarer l’état d’urgence à Lod, à appeler l’armée, à imposer un couvre-feu, à faire revenir le calme... Il y a ici un échec de gouvernance... C’est un incident géant – une intifada d’Arabes israéliens. Tout le travail que nous avons fait ici depuis des années, en termes de coexistence, est anéanti.»

Ce qui se passe ici est sans précédent dans toute l’histoire d’Israël

«Les synagogues sont incendiées. Des centaines de voitures sont incendiées. Des centaines de voyous arabes déambulent dans les rues... la guerre civile a éclaté à Lod... La communauté orthodoxe nationaliste, ici, est armée. J’implore ses membres de retourner chez eux mais, ce qui est compréhensible, ils veulent protéger leurs habitations. Des cocktails Molotov sont jetés dans des maisons appartenant à des Juifs. La situation est incendiaire», a détaillé le maire. «Vous ne pouvez pas comprendre ce qui arrive ici. C’est pire que les missiles de Gaza [...] ce qui se passe ici est sans précédent dans toute l’histoire d’Israël», a-t-il conclu.

Peu avant minuit dans la nuit du 11 au 12 mai, Benjamin Netanyahou a annoncé que des bataillons frontaliers de «Judée et Samarie» – le terme israélien utilisé pour désigner la Cisjordanie – seraient redéployés «immédiatement» pour «rétablir la loi et l'ordre à Lod et dans toutes les régions du pays». L'état d'urgence a également été déclaré dans la ville, ou s'est rendu le Premier ministre israélien tard dans la nuit.

Le même jour, des affrontements ont éclaté et des véhicules ont été incendiés après que des milliers d'habitants arabes de Lod se sont joints au cortège funèbre d'un membre de leur communauté qui a été abattu lors de troubles survenus la veille.