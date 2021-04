La Russie envoie une aide humanitaire d’urgence à l'Inde confrontée à une flambée de cas de Covid

Alors que l'Inde fait face à une impressionnante flambée de cas de Covid-19, le président russe a annoncé au Premier ministre indien l'envoi de matériels médicaux, générateurs d'oxygène et médicaments à destination de son pays.

«Vladimir Poutine a exprimé son soutien à Narendra Modi pendant cette période difficile de lutte contre la propagation du coronavirus et fait part de la décision d’apporter une aide humanitaire d’urgence à l’Inde», a fait savoir la présidence russe ce 28 avril dans un communiqué. Le Kremlin précise que ce même jour des avions du ministère russe des Situations d’urgence livreront plus de 22 tonnes de matériel médical, dont 20 générateurs d’oxygène, 75 respirateurs artificiels, 150 moniteurs de suivi médical et 200 000 boites de médicaments.

Le ministère russe de l'Industrie a indiqué, dans un communiqué distinct, que les médicaments concernés étaient du favipiravir, un antiviral utilisé pour traiter les formes légères du coronavirus.

En outre, le chef d'Etat russe et le Premier ministre indien, selon le Kremlin, se sont dit satisfaits de l'accord auquel est parvenu le Fonds russe d’investissement direct avec des entreprises indiennes concernant la fabrication de 850 millions de doses du vaccin Spoutnik V, développé par l'Institut de recherche moscovite Gamaleïa.

L'Inde fait actuellement face à une flambée de cas de Covid-19, provoquant une saturation des lits d'hôpitaux et un manque de réserves d'oxygène et de médicaments vitaux. Selon les données officielles, le nombre de morts du coronavirus a dépassé dans le pays les 200 000 ce 28 avril, dont plus de 3 000 décès signalés en 24 heures pour la première fois.

D'autres pays, parmi lesquels le Royaume-Uni et la France, ont annoncé ces derniers jours l'envoi d'aide médicale à l'Inde.