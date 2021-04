Neuralink d'Elon Musk affirme qu'un singe peut jouer à Pong en utilisant son esprit

Neuralink, la société d'implants appartenant à Elon Musk, PDG de SpaceX et de Tesla, a publié une vidéo dans laquelle un singe semble jouer au jeu informatique Pong en utilisant uniquement son esprit.

Une nouvelle étape dans le développement de l'intelligence artificielle ? La société d'implants Neuralink et son propriétaire milliardaire, Elon Musk, affirment avoir réussi à faire jouer un singe au célèbre jeu d'Atari Pong (qui simule de manière ultrasimpliste une rencontre de tennis de table) par la force de son esprit.

Monkey plays Pong with his mind https://t.co/35NIFm4C7T — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2021

Une vidéo Youtube publiée par la société montre un macaque mâle de neuf ans, nommé Pager, avec un dispositif Neuralink implanté des deux côtés de son cerveau. Dans cette séquence de plus de trois minutes, on voit le primate de dos et de profil avec le jeu Pong devant lui.

Selon CNN, Neuralink développe des puces implantables compatibles Bluetooth qui peuvent communiquer avec des ordinateurs via un petit récepteur. Une technologie qui a déjà été montrée sur des porcs.

«Il [le singe] a appris à interagir avec un ordinateur [avec pour récompense] un délicieux smoothie à la banane acheminé avec une paille», explique le narrateur dans la vidéo alors que Pager déplace un curseur à l'écran à l'aide d'un joystick. Ensuite, le joystick lui est retiré et les capteurs analysant son activité cérébrale – et contrôlant les mouvements de sa main et de ses bras, selon la vidéo – déduisent les intentions du singe dans le jeu vidéo. Les consignes cérébrales seraient ensuite envoyées au jeu vidéo. Celui-ci fonctionnerait donc grâce à la force de l'esprit du singe, si l'on en croit la vidéo. En revanche, difficile de savoir si tout cela a été réalisé sans truquage.

L'objectif est évidemment, par la suite, de développer cette technologie chez l'homme. «Notre objectif est de permettre à une personne paralysée d'utiliser un ordinateur ou un téléphone avec sa seule activité cérébrale», explique le narrateur.