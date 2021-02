Grâce à Elon Musk, Philippe Croizon pourrait devenir le premier handicapé à voyager dans l'espace

L'aventurier quadri-amputé a été invité au lancement d'Inspiration 4, une mission orbitale propulsée par une fusée SpaceX qui partira à l'automne 2021. Son pilote, Jared Isaacman, pourrait emmener le Français dans l'espace au cours des vols suivants.

Quadri-amputé auteur d'une traversée historique de la Manche à la nage en 2010, le Français Philippe Croizon pourrait bien accomplir un nouvel exploit en devenant la première personne handicapée à voyager dans l'espace. SelonLe Parisien, le patron de Space X Elon Musk a mis en contact l'aventurier avec le pilote et homme d'affaires Jared Isaacman, 38 ans, qui commandera d'ici fin 2021 la mission orbitale Inspiration 4.

Ce projet sera inédit, puisqu'uniquement composée de civils (Isaacman et trois touristes américains) pour la première fois de l'histoire. La capsule sera propulsée au départ de la Terre par une fusée SpaceX. Philippe Croizon ne sera pas du voyage, l'équipage étant déjà défini. Mais il pourrait participer aux vols suivants. Jared Isaacman l'a pour l'instant invité au décollage d'Inspiration 4, prévu à l'automne au centre spatial Kennedy de cap Canaveral, en Floride, ainsi qu'à l'amerrissage au retour, au large de l'Etat américain.

Un jour, nous vous ferons voler à bord de Starship

Si les conditions sont réunies, Isaacman a bien l'intention de permettre à Philippe Croizon, 52 ans, de se rendre dans l'espace : «C'est une personne incroyable. J'admire ce qu'il a déjà accompli dans sa vie et tout ce qu'il espère encore réaliser [...] Je n'ai aucun doute qu'il atteindra son but de voler dans l'espace et j'espère être celui qui pilotera le vaisseau quand cela arrivera», a-t-il expliqué au Parisien. Ce projet fou est parti d'une blague lancée le 20 novembre par Croizon sur Twitter. «Les amis, si j'atteins les 50000 followers avant Noël, j'interpelle Elon Musk pour qu'il m'envoie dans l'espace», écrit-il.

Vous êtes trop fort Twitter 😂 (je suis en train d’ouvrir Google translate ) — Philippe Croizon (@PhilippeCROIZON) November 20, 2020

L'objectif étant très vite atteint, il apostrophe le milliardaire sud-africain sur le réseau : «Bonjour Elon Musk. Je suis un célèbre aventurier français sans bras ni jambes ! Envoyez-moi dans l'espace pour montrer une fois encore que tout est possible !»

One day we will fly you on Starship — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2020

«Je me suis d'abord dit : "Jamais il ne va me répondre". Mais bon, qui ne tente rien n'a rien, il faut toujours oser», se rappelle le Français auprès du quotidien francilien. Et effectivement, Elon Musk a répondu directement : «Un jour, nous vous ferons voler à bord de Starship.» Après des échanges de messages privés et de courriels, au cours desquels le patron de Tesla et SpaceX a confirmé sa promesse, Croizon a été mis en contact avec Isaacman.

En attendant de pouvoir un jour partir vers les étoiles, l'aventurier handicapé, qui vit en Charente-Maritime, a commencé à prendre des cours d'anglais pour être prêt à communiquer avec l'équipage. «La légende est en marche», s'amuse-t-il auprès du Parisien.