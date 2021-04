Belgique, Espagne, Italie : plusieurs pays limitent l'usage du vaccin d'AstraZeneca aux plus âgés

Après que l'EMA a reconnu un «lien possible» entre la vaccination avec AstraZeneca et «de très rares cas de caillots sanguins», en particulier chez des jeunes, plusieurs pays ont annoncé limiter son usage aux personnes au-delà d'un certain âge.

La Belgique a décidé le 7 avril de réserver l'utilisation du vaccin AstraZeneca aux plus de 55 ans, à la suite notamment de l'avis de l'Agence européenne des médicaments (EMA) confirmant un «lien possible [avec] de très rares cas de caillots sanguins». L'EMA avait cependant précisé que la balance bénéfice/risque restait positive.

«Sur la base d'avis scientifiques récents, les ministres belges de la Santé ont décidé de remplacer [le vaccin] AstraZeneca par d'autres vaccins pour les personnes âgées de 18 à 55 ans; pour les personnes de 56 ans et plus, tous les vaccins continueront d’être administrés», ont fait savoir les autorités sanitaires dans un communiqué.

«Le Comité de pharmacovigilance (PRAC) et l'EMA attirent l'attention sur les rapports d'effets secondaires très rares (combinaison d'une réduction du nombre de plaquettes et de thromboses graves) jusqu'à 14 jours après l'administration du vaccin AstraZeneca (AZ), en particulier chez des personnes jeunes, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni», poursuit le communiqué, qui précise qu'il s'agit de «100 cas sur plus de 25 millions de personnes vaccinées».

«A partir de 56 ans, la vaccination réduit significativement les risques d'hospitalisation et de décès tandis que les effets secondaires attendus demeurent eux extrêmement rares», soulignent encore les autorités sanitaires belges.

Réagissant elle aussi au communiqué de l'EMA, l'Espagne a annoncé le même jour réserver le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca aux plus de 60 ans pour les mêmes raisons.

L'Italie a également effectué une annonce similaire le 7 avril, expliquant qu'il avait été décidé «de recommander l'utilisation de préférence [du vaccin d'AstraZeneca] aux personnes âgées de plus de 60 ans».

D'autres pays avaient déjà pris des mesures similaires. La France réserve le vaccin aux personnes de 55 ans et plus, l'Allemagne et les Pays-Bas aux plus de 60 ans.