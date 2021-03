YouTube bloque la chaîne de RT Arabic aux plus de 5,5 millions d'abonnés

La plateforme YouTube a bloqué la chaîne de RT Arabic, qui dispose de plus de 5,5 millions d'abonnés. D'après cette déclinaison de RT, cela survient après quatre avertissements liés aux signalements d'un même utilisateur enregistré aux Etats-Unis.

RT Arabic, la version en langue arabe de RT, a annoncé que sa chaîne YouTube avait été bloquée par la plateforme après quatre «strikes» (avertissements). Dans un communiqué, RT Arabic indique que ces avertissements sont liés aux signalements d'un même utilisateur, enregistré aux Etats-Unis sous le nom de «Business Casual».

«Recevoir un tel nombre de strikes de la part d'un seul utilisateur en si peu de temps (le premier avertissement a été reçu le 11 janvier, le dernier le 25 mars) est sans précédent, tout comme le blocage d'une chaîne d'information d'une telle ampleur», indique la chaîne. Elle a ajouté que cet utilisateur avait «intenté une action en justice contre [la maison-mère de RT] devant un tribunal de New York et, depuis le 19 mars, il n'a plus été possible de le contacter pour discuter des conditions d'un accord préalable au procès.»

Notre équipe travaille avec les représentants de la plateforme pour clarifier les raisons de ce blocage

RT Arabic relève également que le compte Business Casual avait publié, sur les réseaux sociaux, des messages expliquant qu'il avait intenté une action en justice contre le gouvernement russe (pour des questions de droit d'auteur). «Il est également devenu très actif dans sa couverture des sujets anti-Kremlin», souligne également la chaîne de RT en arabe, notant notamment que Business Casual avait publié le 29 mars une vidéo intitulée «L'homme que Poutine craint le plus» consacrée à Alexeï Navalny.

«Notre équipe travaille avec les représentants de la plateforme pour clarifier les raisons de ce blocage», indique enfin RT Arabic, tout en rappelant que ses vidéos peuvent toujours être consultées sur son site : Arabic.rt.com.

On essaie aujourd'hui de faire taire cette voix

Maya Manna, directrice de RT Arabic, a en outre déclaré dans un communiqué : «En 14 années, plus de 5,5 millions d’utilisateurs se sont abonnés à la page YouTube RT Arabic, la chaîne a 2,8 milliards de vues et est devenue une des principales voix dans l’espace médiatique arabophone à l’échelle mondiale. Et on essaie aujourd'hui de faire taire cette voix en utilisant la réaction immédiate et automatique aux accusations douteuses de violation du droit d’auteur portées par la société Business Casual Holdings pour l’utilisation de quelques photographies historiques.»