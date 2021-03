Vaccins, Iran, Syrie... Poutine, Merkel et Macron se sont entretenus en visioconférence

Le président russe et français et la chancelière allemande se sont entretenus, ce 30 mars, en visioconférence. Parmi les sujets qu'ils ont évoqués : le vaccin Spoutnik V, la situation en Syrie, en Biélorussie et en Libye ou encore Alexeï Navalny.

Le président français Emmanuel Macron, son homologue russe Vladimir Poutine et la chancelière allemande Angela Merkel ont notamment discuté, lors d'échanges en visioconférence ce 30 mars, de leur potentielle coopération en matière de vaccination contre le Covid-19. Cette coopération, précise un communiqué de l'Elysée, «se fera en fonction de l'état d'avancement de l'examen du vaccin Spoutnik V, en cours au niveau de l'Agence européenne du médicament» (AEM) – une demande d'homologation du vaccin russe Spoutnik V est actuellement examinée par l'AEM.

De même source, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont «appelé à l'attention du président Poutine sur la situation de [l'opposant russe] Alexeï Navalny et la nécessité que ses droits soient respectés conformément à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et que sa santé soit préservée».

Les trois dirigeants ont également discuté de la situation en Ukraine, en Biélorussie, en Libye et en Syrie, et se sont accordés sur le fait de coordonner leurs efforts sur le dossier iranien.

