Accusations de harcèlement sexuel : l'étau se resserre autour du gouverneur démocrate de New York

Deux femmes accusent le gouverneur de New York Andrew Cuomo de harcèlement sexuel, ce que l'élu réfute. Il demande par ailleurs qu'«un examen complet» soit diligenté à ce sujet.

Une seconde ex-employée du puissant gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, l'a accusé de harcèlement sexuel, accusations que le gouverneur a réfutées le 27 février 2021. Il avait été accusé quelques jours plus tôt par une première femme.

Cette fois, c'est une ex-conseillère pour la santé âgée de 25 ans, Charlotte Bennett, qui a affirmé au New York Times que le gouverneur l'avait harcelée sexuellement au printemps 2020.

Charlotte Bennett a expliqué que le gouverneur de 63 ans lui avait notamment fait des remarques, début juin 2020, indiquant qu'il était ouvert à des liaisons avec des femmes d'une vingtaine d'années et lui demandant comment elle voyait, elle, une telle différence d'âges.

Si Andrew Cuomo n'a jamais essayé de la toucher, «j'ai compris que le gouverneur voulait coucher avec moi et je me suis sentie horriblement mal à l'aise et effrayée», a indiqué Charlotte Bennett au New York Times.

Elle a ajouté en avoir parlé au chef de cabinet et à un conseiller juridique de Andrew Cuomo, qui l'ont transférée à un autre poste dans un autre bâtiment. Le poste lui convenait et elle avait alors décidé de ne pas aller plus loin.

Première accusation balayée

Dans un communiqué publié le 27 février, Andrew Cuomo a assuré «n'avoir jamais fait d'avances à Mme Bennett, ni avoir jamais eu l'intention d'agir d'aucune façon inappropriée». Il a affirmé avoir voulu au contraire soutenir Charlotte Bennett, qui lui avait confié avoir été agressée sexuellement.

Le gouverneur, dont le troisième mandat expire fin 2022, a demandé «un examen complet» de ces accusations, mené par une ex-juge fédérale. «Je demande aux New-Yorkais d'attendre les résultats […] avant tout jugement», a-t-il ajouté.

C'est la deuxième fois en une semaine que le gouverneur démocrate, qui dirige l'Etat de New York depuis dix ans, est accusé de harcèlement sexuel. Une autre ex-conseillère, Lindsey Boylan, avait affirmé dans un blog qu'il l'avait harcelée lorsqu'elle travaillait pour son administration, de 2015 à 2018.

Pour ceux qui se demandent comment c'est de travailler pour l'administration Cuomo, lisez l'histoire de Lindsey Boylan

Aujourd'hui candidate au poste de présidente de Manhattan, Lindsey Boylan, 36 ans, a affirmé que le gouverneur l'avait embrassée sur la bouche de façon non sollicitée, suggéré qu'elle joue avec lui au «strip-poker» et «multiplié les efforts pour [lui] toucher le dos, les bras, les jambes».

«Pour ceux qui se demandent comment c'est de travailler pour l'administration Cuomo, lisez l'histoire de Lindsey Boylan», avait alors tweeté Charlotte Bennett, sans autre commentaire.

For those wondering what it’s like to work for the Cuomo admin, read @LindseyBoylan’s story. https://t.co/PfWhTJgHuU — Charlotte Bennett (@_char_bennett_) February 24, 2021

Une porte-parole du gouverneur avait qualifié de «fausses» les accusations de Lindsey Boylan.

Des élus politiques new-yorkais comme l'organisation anti-agressions sexuelles Time's Up ont réclamé une enquête sur ces allégations.