La Chine fait don de 200 000 doses de vaccin à l’Algérie

La Chine a offert 200 000 doses de son vaccin à l'Algérie le 24 février. L'ambassadeur de Chine salue «une consécration de la coopération» entre les deux pays, alliés de longue date.

Le 24 février, l’Algérie a reçu 200 000 doses du vaccin développé par la société chinoise Sinopharm. Ces doses ont été données gracieusement par la République populaire de Chine et réceptionnées à l’aéroport militaire de Boufarik à l'ouest d'Alger. Cette livraison «vient compléter le dispositif de lutte contre la pandémie», a déclaré le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication algérien, Ammar Belhimer, cité par l'agence de presse algérienne APS.

Présent au côté de l'ambassadeur de Chine à Alger, Li Lianhe, au moment de la réception des colis, Ammar Belhimer a précisé que «ce processus se poursuivra et il y aura d'autres livraisons de vaccins anti-Covid-19 jusqu'à la satisfaction complète des besoins du pays avant la fin de l'année». Le diplomate algérien a également remercié les membres de l'Armée nationale populaire (ANP) «pour l'effort qu'ils ont consenti pour assurer ces livraisons en de bonnes conditions, notamment les forces aériennes». Une lettre de remerciement venue du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a également été remise en mains propres à son partenaire chinois.

#مطار_بوفاريك_العسكري: استلام هبة صينية من 200 ألف جرعة لقاح ضد #كوروناpic.twitter.com/tQIfKnUFc6 — ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) February 25, 2021

700 000 à 800 000 doses devraient être reçues dans le cadre du dispositif Covax

De son côté, le diplomate chinois a affirmé que ce don de vaccins contre le coronavirus «est une consécration de la coopération et de la solidarité entre la République populaire de Chine et l’Algérie dans le cadre de la lutte contre la Covid-19», rappelant qu'il ne s'agit pas d'une première dans ce domaine puisque la Chine avait déjà fait don «des masques, des appareils de respiration, des tests et d'autres équipements médicaux, ainsi qu'une délégation médicale pour la lutte contre la pandémie».

Comme le rapporte l'AFP, il s'agit du plus important lot reçu par l’Algérie. Le pays avait réceptionné depuis fin janvier deux cargaisons de 50 000 doses du vaccin russe Sputnik V et un autre lot de 50 000 doses du laboratoire AstraZeneca. L'Algérie devrait aussi recevoir d'ici fin février un lot de 700 000 à 800 000 doses dans le cadre du dispositif onusien Covax, selon le ministre de la Santé, Abderahmane Benbouzid. D'après la directrice de la Pharmacie au ministère de la Santé, Wahiba Hadjoudja, le pays le plus peuplé du Maghreb (44 millions d'habitants) attend également l'arrivée, fin avril, de 9 millions de doses de l'Institut africain pour la prévention des épidémies, relevant de l'Union africaine.

L'Algérie a lancé le 30 janvier sa campagne de vaccination contre le Covid-19 avec le vaccin russe Spoutnik V. Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid faisait partie des officiels ayant assisté à la vaccination de la première patiente à Blida, la cinquième ville du pays située à 50 kilomètres d'Alger. Selon le ministère de la Santé, plus 112 000 contaminations, dont près de 3 000 décès, ont été enregistrées depuis le recensement du premier cas le 25 février 2020.