Covid-19 : l'Algérie allège ses mesures de restrictions sanitaires

Enregistrant une tendance à la baisse des cas de contaminations au Covid-19, l'Algérie a pris la décision le 14 février d'alléger certaines restrictions. Fermés jusqu'alors, les mosquées, hôtels et restaurants peuvent rouvrir.

Le gouvernement algérien a décidé le 14 février de rouvrir toutes les mosquées du pays et d'autoriser la reprise des activités hôtelières, dans le cadre d'un nouvel allègement des mesures de restriction contre le Covid-19 face à une baisse des contaminations.

«Il est procédé à l'ouverture de l'ensemble des mosquées sur le territoire national et ce dans le strict respect des mesures et protocoles sanitaires», précise un communiqué des services du Premier ministre. Le communiqué informe par ailleurs «la reprise de l'ensemble des activités hôtelières publiques et privées».

En outre, le gouvernement lève la limitation des activités des cafés, restaurants et fast-food, et notamment l'obligation de fermer à 21h et de ne proposer que des plats ou des boissons à emporter.

Un couvre feu toujours effectif dans 19 wilayas

Le couvre-feu de 22h à 05h est reconduit pour une durée de 15 jours dans les 19 wilayas (préfectures) – sur les 48 du pays – où il est encore en vigueur, dont Alger, la capitale. Les mariages et les rassemblements sur la voie publique demeurent interdits.

L'Algérie a lancé le 30 janvier sa campagne de vaccination à Blida, épicentre de la pandémie, avec un premier lot du vaccin russe Spoutnik V. Selon l'Agence de presse algérienne APS, le groupe pharmaceutique public Saidal a été retenu pour en assurer la production en partenariat avec le Fonds d'investissement direct russe (RDIF).

Selon le dernier bilan du ministère algérien de la Santé, plus de 110 000 contaminations dont près de 3 000 décès ont été officiellement enregistrées dans le pays le plus peuplé du Maghreb (44 millions d'habitants) depuis le recensement du premier cas positif le 25 février 2020.