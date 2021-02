Facebook lance un outil pour lutter contre la «désinformation» au sujet du changement climatique

Le réseau social entend continuer sa lutte contre les «fake news» en ajoutant aux publications concernant le réchauffement climatique des liens vers son Centre d'information sur le climat.

Le 18 février, Facebook a annoncé le lancement d'un nouvel outil visant à contrôler les informations sur le changement climatique publiées par ses utilisateurs. Celles-ci seront désormais accompagnées d'une étiquette proposant un lien vers le Centre d'information sur le climat du réseau social, comme le rapporte CNBC. Il s'agit d'une nouvelle étape dans la politique de lutte active «contre la désinformation» mise en place par le plus grand réseau social du monde depuis quelque temps.

Cet outil sera intégré au Centre d'information sur le climat, lui-même mis en place en septembre dernier par Facebook afin de fournir à ses utilisateurs des «informations scientifiques» sur le changement climatique. Un lien vers la page du Centre apparaissait déjà lorsque les utilisateurs recherchaient des informations liées au changement climatique, ou lorsqu'apparaissaient certaines publications liées au sujet, comme le rappelle CNBC.

Facebook a également annoncé que son Centre d'information sur le climat allait s'étendre à 12 nouveaux pays, dont l'Afrique du Sud, la Belgique, l'Espagne ou le Canada. Cette fonction était jusqu'alors disponible aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

Les sources utilisées par Facebook pour alimenter son Centre d'information sur le climat sont le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (IPCC), le Programme des Nations unies pour l’environnement, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, l’Organisation météorologique mondiale et le Met Office (le service national britannique de météorologie), toujours selon CNBC. LCI rapporte également que l'entreprise de Mark Zuckerberg s'appuierait sur l'avis d'experts des universités George Mason, de Yale et de Cambridge. On trouve dans ce Centre des données chiffrées, des recommandations pour la vie de tous les jours, ou encore une explication du rapport entre le réchauffement climatique et la diminution du nombre d'ours polaires.

Ce renforcement du contrôle exercé par le réseau social californien intervient quelques jours après l'annonce d'un durcissement de ses règles sur la désinformation au sujet de la vaccination contre le Covid-19. Déjà interdites dans les publicités, les informations sur les vaccins que Facebook considère être des «fake news» sont depuis le 8 février retirées des messages.