Polly Roy, spécialiste en virologie : le Spoutnik V est «au même niveau que les autres» vaccins

Efficacité, fonctionnement, réactions initiales méfiantes... Polly Roy, professeure et titulaire d'une chaire de virologie à l’Ecole d'hygiène et de médecine tropicale de Londres, s'est exprimée pour RT France sur le vaccin russe Spoutnik V.

«Ce vaccin est tout à fait au même niveau que les autres» : Polly Roy, professeure et titulaire d'une chaire de virologie à l’Ecole d'hygiène et de médecine tropicale de Londres était invitée, ce 4 février sur RT France, à fournir son analyse au sujet du Spoutnik V. Ce vaccin contre le Covid-19, élaboré par le centre Gamaleïa de Moscou, est actuellement déployé en Russie mais également dans un certain nombre d'autres pays (Argentine, Pakistan, Algérie...).

«Autant que je sache, le vaccin ne pose aucun problème, c'est un bon vaccin», déclare la spécialiste en virologie, qui note que la rapidité avec laquelle ont été publiés les résultats des premières phases d'essai du vaccin, avait peut-être été «perçue comme inquiétante au début». Or, les données, pour la phase 3 – le dernier stade des essais cliniques du vaccin, le plus important – sont «très suffisantes».

Le 2 février, la revue scientifique britannique The Lancet publiait des résultats sur le vaccin russe Spoutnik V qui démontraient son efficacité à 91,6% contre les formes symptomatiques du Covid-19. Les professeurs Ian Jones et Polly Roy avaient fourni, à cette occasion, un commentaire joint à cette étude, dans lequel ils analysaient les forces et limites actuelles du vaccin russe.

Contrairement à ses concurrents occidentaux qui s'appuient sur la technologie de l'ARN messager, le vaccin russe est appelé «à vecteur viral», technologie qui consiste à prendre pour base d'autres virus rendus inoffensifs et adaptés pour combattre le Covid.



Si l'annonce en août dernier de l'enregistrement par les autorités russes du Spoutnik V avait été accueilli avec méfiance en Occident, un certains nombre de gouvernements européens se déclarent désormais ouverts au déploiement de ce vaccin, dans le cas où l'Agence européenne du médicament le validait. Au sein de l'Union européenne, les autorités hongroises ont d'ores et déjà autorisé le Spoutnik V et annoncé avoir conclu un accord pour en acheter.