Le PDG d'Amazon Jeff Bezos va céder sa place

Jeff Bezos a annoncé qu'il allait se retirer de son rôle de PDG d'Amazon, cédant sa place à Andy Jassy, l'actuel chef des services web du groupe. Il a toutefois assuré qu'il resterait engagé «dans les initiatives importantes» de l'entreprise.

Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a annoncé le 2 février qu'il céderait cette année le rôle de directeur général du géant du commerce en ligne, tout en restant président de son conseil d'administration.

«Dans le rôle de président exécutif, j'ai l'intention de concentrer mes énergies et mon attention sur les nouveaux produits et les premières initiatives. Andy [Jassy] est bien connu au sein de l'entreprise et travaille chez Amazon depuis presque aussi longtemps que moi. Il sera un leader exceptionnel et il a toute ma confiance», a expliqué Jeff Bezos dans une lettre à ses employés.

«En tant que président exécutif, je resterai engagé dans les initiatives importantes d'Amazon», a-t-il toutefois précisé. Un engagement réduit afin de consacrer «le temps et l'énergie» pour se concentrer à d'autres activités, sa société aérospatiale Blue Origin, le quotidien Washington Post, dont il est propriétaire, ou encore ses organisations Day One Fund et Earth Fund.

Et la seconde fortune mondiale d'ajouter : «Je n'ai jamais eu plus d'énergie et il ne s'agit pas de prendre ma retraite. Je suis très passionné par l'impact que, je pense, ces organisations peuvent avoir.»

Tout le monde a besoin de nous

Dans sa lettre, Jeff Bezos dresse un portrait très optimiste pour l'avenir du groupe «qui ne pourrait être mieux positionné», étant donné que «tout le monde a besoin d'[Amazon]». Selon les résultats publiés le 2 février, la multinationale a doublé son bénéfice net au 4e trimestre 2020, avec 7,2 milliards de dollars, profitant à plein de l'envolée du commerce en ligne et du télétravail depuis la pandémie de Covid-19. Actuellement chef de la branche de cloud du groupe (AWS), Andy Jassy, prendra donc au troisième trimestre les rênes d'une société en excellente santé économique.

Le futur patron a rejoint Amazon lorsque l'entreprise était encore dans sa phase de décollage, en 1997, comme directeur du marketing. Il y a fondé Amazon Web Services en 2003. La branche de cloud, moins connue du grand public, est devenue l'une des plus profitables du groupe qui domine ce marché mondial, devant Microsoft et Google. Amazon vaut plus de 1 600 milliards de dollars en Bourse.