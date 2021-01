Etats-Unis : Nancy Pelosi veut bannir du Congrès l'emploi des termes «genrés» tels que père et mère

Pour que la Chambre des représentants devienne «la plus inclusive de l'histoire», sa présidente a présenté de nouvelles règles qui visent à honorer «toutes les identités de genre». L'emploi des termes «père» et «mère» serait désormais proscrit.

La présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a présenté le 1er janvier les règles que devra appliquer la chambre basse du 117e Congrès américain, fraîchement élue. «Ce lot [de règles], qui sera présenté et voté lorsque le nouveau Congrès se réunira, comprend des réformes éthiques radicales, insiste sur la responsabilité du peuple américain, et fait de cette Chambre des représentants la plus inclusive de l'histoire», se félicite Nancy Pelosi en préambule du texte.

Parmi les propositions figure ainsi la création d'un «Comité spécial sur la disparité économique et l'équité dans la croissance», qui exige du Congrès qu'il «honore toutes les identités de genre en changeant les pronoms et les relations familiales dans les règles de la Chambre pour être non genré [gender neutral]».

Le texte précise que les termes «genrés» tels que «père, mère, fils, fille, frère, sœur, oncle, tante, mari, femme, beau-père, belle-mère, gendre, belle-fille, beau-frère, belle-sœur», ou encore «petit-fils et petite-fille» ne pourront plus être utilisés par la chambre basse. A leur place, les futurs textes de loi comprendront des termes davantage «neutres», tels que «parent, enfant, frère ou sœur, frère ou sœur du parent, conjoint, beau-parent», ou encore «petit-enfant».

Cette décision inscrit les Etats-Unis dans la tendance qui existe dans les administrations de certains pays occidentaux – notamment en France – consistant à remplacer les rapports de filiation traditionnels par des catégories plus «progressistes». A l'inverse, la Russie et son président Vladimir Poutine ont toujours catégoriquement rejeté cette idée : «Tant que je serai président, nous n'aurons pas de parent numéro un et [parent numéro deux] – il y aura toujours un père et une mère», avait ainsi fait savoir le chef d'Etat russe en février dernier.