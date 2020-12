Covid-19 : entre reconfinement et fermeture des commerces en Europe pour les fêtes de fin d'année

A quelques jours des fêtes de fin d'année, des pays européens tels que l'Angleterre et l'Italie ont décidé un reconfinement strict de leur population. Tandis que d'autres comme l'Espagne ou l'Allemagne ne fermeront que les commerces non-essentiels.

Les fêtes de fin d'année approchent et certains pays européens ont déjà pris des mesures drastiques pour limiter au maximum les risques de contamination au Covid-19. Angleterre, Italie, Espagne ou Allemagne, ces quatre pays ont mis en place des mesures restrictives en cette période de l'Avent, allant de la fermeture des commerces dits non-essentiels au reconfinement strict.

Une mutation du Covid-19 «jusqu'à 70% plus transmissible» au Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé le 19 décembre 2020 le reconfinement de Londres et du sud-est du pays au moins jusqu'au 30 décembre. Cette nouvelle mesure s'explique en partie par une envolée des contaminations qui pourrait être causée par une nouvelle souche particulièrement contagieuse du virus.

«Notre groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents a passé les derniers jours à analyser cette nouvelle variante du virus. Rien de prouve qu'elle provoque une maladie plus grave ou une mortalité plus élevée, mais elle semble se transmettre beaucoup plus facilement», a déclaré Boris Johnson lors d'une conférence de presse. Et d'ajouter : «Bien qu'il y ait une grande incertitude, elle pourrait être jusqu'à 70% plus transmissible que l'ancienne version originale de la maladie.»

Ce reconfinement est par ailleurs une mauvaise nouvelle pour tous les commerces non-essentiels qui doivent fermer pendant cette période pourtant si cruciale en termes de chiffre d'affaires.

Une deuxième vague épidémique puissante en Italie

Les Britanniques ne sont pas les seuls à connaître des mesures restrictives anti-Covid. En effet, Rome a également décrété un nouveau confinement strict du 21 décembre au 6 janvier, obligeant par la même occasion les Italiens à rester à leur domicile le soir de Noël.

Depuis quelques jours, la botte semble confronter à une deuxième vague épidémique particulièrement forte. C'est pourquoi le Premier ministre Guiseppe Conte a annoncé ce 18 décembre que tout le pays serait confiné du 21 décembre au 6 janvier. Comme en Albion, les commerces non-essentiels seront fermés. Et une seule sortie par jour et par foyer sera autorisée.

«Nous devons intervenir et ce n'est pas une décision facile. C'est une décision difficile à prendre pour renforcer les mesures nécessaires pour faire face aux prochaines vacances, et pour nous protéger également en vue de la reprise des activités en janvier», a fait savoir Giuseppe Conte.

Des mesures plus souples en Espagne et en Allemagne

En raison d'une situation sanitaire moins grave qu'au Royaume-Uni ou qu'en Italie par exemple, l'Espagne et l'Allemagne ont instauré des mesures anti-Covid plus souples.

Si le reconfinement n'a pas été imposé en Espagne, c'est en raison du nombre de contaminations au Covid-19 qui diminue depuis plusieurs semaines. Selon les régions, les restrictions seront même en partie levées entre le 23 décembre et le 6 janvier. Les bars et restaurants resteront ouverts pendant cette période.

L'Allemagne a quant à elle fermé ses commerces non essentiels depuis le 16 décembre dernier et ce jusqu'au 10 janvier. Cette mesure fait notamment suite à une explosion du nombre de contaminations de Covid-19 avec près de 30 000 nouveaux cas quotidiens outre-Rhin.

Paris et Berlin regardent vers Londres

Pour sa part, la France «suit de près» la situation sur le territoire britannique où la circulation d'une nouvelle variante du coronavirus a conduit les Pays-Bas et la Belgique à suspendre les vols en provenance du Royaume-Uni, selon une source gouvernementale. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé sur Twitter que tous les déplacements en provenance du Royaume-Uni seraient suspendus à partir du 20 décembre minuit pour une durée de 48 heures.

L'Allemagne envisage également d'interdire les vols en provenance du Royaume-Uni et d'Afrique du Sud, où la variante a également été détectée, a déclaré ce 20 décembre à l'AFP une source du ministère allemand de la santé.

La Commission européenne n'a pas répondu immédiatement à une interrogation de l'AFP sur la question de savoir si une telle interdiction pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni serait recommandée pour tous les pays de l'UE. Une telle perturbation du trafic aérien et ferroviaire, si elle perdure en janvier, pourrait aggraver les problèmes de transport liés au Brexit, le Royaume-Uni quittant le 31 décembre le marché unique de l'UE, qui garantit la libre circulation à l'intérieur de ses frontières.