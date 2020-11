Révélation de crimes de guerre en Afghanistan : 13 soldats exclus de l'armée australienne

Le chef de l'armée australienne a annoncé l'éviction de 13 de ses hommes après la parution d'un rapport concluant que les forces spéciales avaient «tué illégalement» au moins 39 Afghans.

Le 27 novembre, l’armée australienne a annoncé avoir évincé 13 soldats à la suite d’un rapport sur l'attitude de l'armée australienne en Afghanistan, selon lequel des dizaines de meurtres ont eu lieu «en dehors du feu de l’action».

Le chef des armées Rick Burr s’est exprimé lors d’une conférence de presse en ces termes : «Nous sommes tous déterminés à tirer les leçons de l'enquête et à ce que l'armée en ressorte plus forte, plus compétente et plus efficace». «Chaque affaire et situation individuelle sera examinée au cas par cas», a-t-il précisé.

Rick Burr a précisé que l'administration a avisé ces militaires de leur limogeage qui interviendra dans deux semaines, sauf s'ils obtiennent gain de cause en faisant appel de cette décision.

Le 19 novembre dernier, le général Commandant en chef des forces armées australiennes, Angus Campbell, avait reconnu qu'une culture d'impunité au sein de troupes d'élite australiennes avait conduit à 39 meurtres et à des dissimulations lors de la présence militaire australienne en Afghanistan, qui a mobilisé plus 2 000 soldats entre 2001 et 2013. L'affaire avait éclaté en 2017, quand la chaîne publique ABC avait publié une série d'enquêtes qui mettait gravement en cause les forces australiennes, accusées d'avoir abattu un homme pour faire de la place dans un hélicoptère, ou encore d'être responsable de la mort d'un enfant de six ans tué lors d'un raid contre une habitation.