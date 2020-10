«Jewish Lives Matter»: des juifs orthodoxes manifestent contre les restrictions à New York

Le 6 octobre 2020, le gouverneur démocrate de l'Etat de New York a limité à 10 le nombre de personnes par synagogue. Depuis, une partie de la communauté juive orthodoxe manifeste quotidiennement contre les mesures restrictives anti-Covid-19.

Dans la zone de Borough Park à Brooklyn (New York), une partie de la communauté juive orthodoxe continuait de protester le 9 octobre 2020 – comme elle le fait depuis plusieurs jours – contre les mesures restrictives visant à endiguer l'épidémie de Covid-19. Elle défie la limite de 10 personnes par synagogue et la fermeture des commerces non essentiels imposées par le gouverneur démocrate de l'Etat de New York, Andrew Cuomo.

Qu'est-ce qu'il va faire ? Faire venir ses policiers et fermer toutes les synagogues du quartier ? Il y en a peut-être 500

«[Le gouverneur] ne comprend pas que toute notre vie est faite de prières et d'études de la Bible. Nous faisons ce que nous devons faire», a indiqué à l'AFP l'un d'entre eux, se présentant sous son seul prénom de Moses, devant la synagogue hassidique Anshei Sfard, une des nombreuses du quartier.

Quelques rues plus loin, Abraham, 50 ans, refuse lui aussi les restrictions imposées. «Qu'est-ce qu'il va faire ? Faire venir ses policiers et fermer toutes les synagogues du quartier ? Il y en a peut-être 500», dit-il.

Depuis le 6 octobre, cette hostilité d'une partie de la communauté juive orthodoxe s'est traduite par plusieurs manifestations, lors desquelles des masques ont été brûlés dans la rue. Un journaliste de la communauté a également été passé à tabac par des manifestants chantant «Jewish Lives Matter» («les vies juives comptent»), en écho au mouvement Black Lives Matter contre les inégalités raciales qui a agité les grandes villes américaines.

«90% des gens ici votent Trump. Ils essaient de nous empêcher de voter»

Certains membres de la communauté juive orthodoxe sont convaincus que les autorités démocrates de la ville les ciblent parce que beaucoup d'entre eux soutiennent le président et candidat républicain à sa réélection, Donald Trump.

«90% des gens ici votent Trump, et cela correspond exactement à la zone rouge. Ils essaient de nous empêcher de voter», a affirmé à l'AFP un homme souhaitant rester anonyme.

Témoin des tensions politiques à l'approche de la présidentielle du 3 novembre, le gouverneur de l'Etat de New York a accusé le 9 octobre le président américain d'«agiter la communauté ultraorthodoxe de Brooklyn». Deux jours plus tôt, une déclaration signée par plus de 450 rabbins et responsables de la communauté juive appelait à soutenir le gouverneur et son approche «basée sur les faits».

Une organisation juive orthodoxe a aussi attaqué les restrictions devant la justice fédérale au nom de la liberté religieuse. Elle a été déboutée le 9 octobre, la juge Kiyo Matsumoto estimant que «le Covid [transcendait] les limites raciales, religieuses et économiques». D'après le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, la résistance aux restrictions ne serait toutefois le fait que d'une partie «marginale» de la communauté.

Borough Park fait partie d'une zone située au sud de Brooklyn, désormais classée «rouge» par les autorités pour son taux de positivité au coronavirus. Le taux varie selon les quartiers, mais Borough Park frôle 9%, contre 1,16% pour l'ensemble de la ville de New York, selon les autorités locales.