Covid-19 : violents affrontements en Israël entre juifs ultra-orthodoxes et policiers

Dans plusieurs villes israéliennes, des heurts ont éclaté entre juifs ultra-orthodoxes et policiers, lorsque ces premiers se sont rassemblés dans les rues et les synagogues afin de prier, bravant ainsi les mesures restrictives liées au Covid-19.

De violents affrontements entre juifs ultra-orthodoxes et forces de l'ordre ont éclaté le 4 octobre dans la ville israélienne de Bnei Brak au nord-est de Tel Aviv et dans certaines zones de Jérusalem. la police israélienne a réalisé une trentaine d'arrestations, selon le quotidien Haaretz. Deux policiers ont par ailleurs été blessés et un certain nombre de véhicules ont été endommagés lors des affrontements, dont des voitures de police, d'après le magazine en ligne Times of Israel.

Dans la ville de Bnei Brak, des centaines de personnes ont ​​défié plusieurs mesures d'interdiction liées au Covid-19, dans le cadre du confinement général, comme celle excluant tout rassemblement dans les espaces clos, ainsi que celle des prières en extérieur pour les groupes de 20 personnes ou moins le dimanche.

Certains chefs spirituels, préoccupés par l'interruption de leurs études théologiques par les mesures restrictives mises en place pour endiguer la pandémie de Covid-19, ont ordonné aux synagogues et aux yeshivas de rester ouvertes, selon Channel 13. C'est pourquoi de nombreux croyants se sont rassemblés dans les synagogues et divers lieux, bravant ainsi les règles du confinement.

Des arrestations musclées

Essayant tant bien que mal d'appliquer les mesures restrictives dues au coronavirus, la police a commencé à infliger des amendes à de nombreux membres de la communauté juive ultra-orthodoxe, pour non port du masque de protection faciale ou non respect de la distanciation physique.

Cependant, certains d'entre eux «ont commencé à résister et à perturber l'ordre public», entraînant des heurts entre croyants et forces de l'ordre, selon la police citée par le Times of Israel.

Le correspondant du quotidien israélien Haaretz, Aaron Rabinowitz, a publié une vidéo sur Twitter dans laquelle on voit plusieurs policiers interpeller de manière très musclée un juif ultra-orthodoxe à Bnei Brak, allant jusqu'à lui asséner des coups de genoux au visage.

שוטר נותן ברכיה לפרצוף, לפני דקות בבני ברק pic.twitter.com/gz8Tb9TCFb — אהרן רבינוביץ (@AronRabino1) October 4, 2020

On peut également entendre certains croyants qualifier les officiers de police de «nazis».

Dans le but de disperser le rassemblement, des policiers se sont dirigés en courant vers les croyants. Dans cette vidéo, on voit plusieurs policiers pousser violemment un homme relativement âgé au sol.

האלימות המשטרתית שוברת שיאים! את הרוע הזה צילמתי עכשיו בבני ברק. אדם בשנות ה-50 לחייו שהלך לתומו וניסה לעקוף את ההתקהלות חוטף מכות רצח. שום תגובה של במשטרה לא תסביר את המראות האלו. pic.twitter.com/RMJVrQjMiT — אבי גדלוביץ' (@avigad27) October 4, 2020

Des affrontements ont également éclaté dans le quartier ultra-orthodoxe de Mea Shearim à Jérusalem, où la police a arrêté au moins 18 personnes, notamment pour «blocage de la circulation et incendies de déchets», selon The Times of Israel.

משטרה בבקשה דייייי!!

עזבו כבר את מאה שערים, זה הולך ונהיה יותר גרוע.

מעצר של נער מוגבל בידי שוטרי יס"מ. pic.twitter.com/QWG7EqmDzt — יאיר לוי (@iairLevy) October 4, 2020

Malgré les nombreuses amendes et arrestations, les fidèles ont continué à se rassembler dans les synagogues, d'après la même source.

אנדרלנמוסיה ברחוב שבטי ישראל. המשטרה לא יודע מי קשור למה ופשוט עוצרת בכוח רב אנשים שסתם עומדים ברחוב pic.twitter.com/4eBfScvbgq — Haim Goldich חיים גולדיטש (@HGoldich) October 4, 2020

עובר כל גבול ::שוטר יס״מ תועד שדוחף בחוזקה ילד שנסע על קורקינט, pic.twitter.com/lsfpANJ0D2 — ישי ירושלמי (@ishayyurslaem) October 4, 2020

Le Parlement israélien a approuvé le 30 septembre une loi restreignant les rassemblements lors du confinement, interdisant notamment les déplacements à plus d'un kilomètre. Cette mesure vise, selon ses détracteurs, à faire taire les manifestations contre le Premier ministre qui ont lieu chaque semaine depuis juillet.

Avec plus de 267 000 cas confirmés et 1 719 décès dus au Covid-19 le 4 octobre, sur une population de neuf millions d'habitants, Israël est le pays avec le taux d'infections hebdomadaire le plus élevé au monde, selon Euronews. En outre, le taux d'infections dans la communauté ultra-orthodoxe a été estimé à plus de deux fois celui de la moyenne nationale.