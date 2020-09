M6 interdite en Algérie après la diffusion d'un documentaire sur le mouvement «Hirak»

La chaîne de télévision française M6 ne sera plus autorisée à diffuser en Algérie. Le ministère algérien de la Communication l'a annoncé après la diffusion d'un documentaire dans l'émission Enquête exclusive au sujet du mouvement populaire «Hirak».

Le ministère algérien de la Communication a décidé de «ne plus autoriser» la chaîne de télévision privée française M6 à opérer en Algérie, après la diffusion d'un documentaire sur le mouvement de protestation populaire «Hirak» dans le pays le 20 septembre.

Ce précédent nous conduit à décider de ne plus autoriser M6 à opérer en Algérie, sous quelque forme que ce soit

Dans un communiqué publié le 21 septembre au soir, le ministère de la Communication accuse ce documentaire intitulé L'Algérie, le pays de toutes les révoltes de «porter un regard biaisé sur le Hirak» et d'avoir été réalisé par une équipe munie d'une «fausse autorisation de tournage». «Ce précédent nous conduit à décider de ne plus autoriser M6 à opérer en Algérie, sous quelque forme que ce soit», affirme le ministère.

Présenté dans le cadre de l’émission Enquête exclusive, ce reportage de 75 minutes filmé par moments avec des «caméras discrètes» expose des témoignages de trois jeunes Algériens sur l'avenir de leur pays, en proie à un soulèvement inédit depuis février 2019. La crise sanitaire a entraîné la suspension des marches du «Hirak» à la mi-mars.

"Algérie, le pays de toutes les révoltes" tout de suite dans #EnquêteExclusivepic.twitter.com/875ad2UPUU — M6 (@M6) September 20, 2020

Le ministère de la Communication fustige des «témoignages insipides», des «clichés les plus réducteurs» et «une somme d’anecdotes sans profondeur».

Le ministère promet d'engager des poursuites contre les auteurs du reportage

L'une des protagonistes de l'enquête, Noor, une YouTubeuse connue en Algérie, a expliqué le 21 septembre sur les réseaux sociaux qu'elle regrettait avoir participé au documentaire et a déploré «le manque de professionnalisme» de la chaîne française.

En Algérie, les femmes sont mineures à vie. Pourtant Noor est devenue une star d'Internet malgré les menaces et les insultes.



"Algérie, le pays de toutes les révoltes"

📺Ce soir à 23h10 sur @M6pic.twitter.com/iOAKQtHnyG — Enquête Exclusive (@EnqueteExclu) September 20, 2020

Selon le communiqué algérien, «une journaliste franco-algérienne a assuré la réalisation du film, avec l’aide d’un fixeur algérien, munis d’une fausse autorisation de tournage», une infraction «au demeurant sévèrement sanctionnée».

Le ministère promet d'engager des poursuites contre les auteurs du reportage pour «faux en écriture authentique ou publique». Il «n’est pas fortuit que ces médias, outillés pour exécuter un agenda visant à ternir l’image de l’Algérie et à fissurer la confiance indéfectible établie entre le peuple algérien et ses institutions, agissent de concert et à différents niveaux et supports», estime-t-il.

Selon le ministère, M6 avait introduit, le 6 mars 2020, une demande d’accréditation de presse pour les membres de l’équipe de l’émission Enquête exclusive, en vue du tournage d’un documentaire sur «la valorisation de l’essor économique et touristique de la ville d’Oran, ainsi que le multiculturalisme qui fait la richesse de notre pays». Demande qui aurait reçu une suite défavorable des services des ministères de la Communication et des Affaires étrangères.

La diffusion en mai dernier par la chaîne publique France 5 d'un autre documentaire sur la jeunesse algérienne et le «Hirak», Algérie mon amour, du journaliste et réalisateur français d’origine algérienne Mustapha Kessous avait déclenché une crise diplomatique entre Alger et Paris.