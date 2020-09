Portland : les forces de l'ordre abattent l'homme soupçonné d'avoir tué un partisan de Trump

Tenu pour suspect du meurtre d'un partisan de Donald Trump à Portland, fait qu'il semble avoir avoué dans une récente interview, Michael Forest Reinoehl a été abattu par «des agents d'un groupe de travail fédéral» qui tentaient de l'arrêter.

La scène s'est déroulée dans un quartier résidentiel à Lacey, non loin d'Olympia, capitale de l'Etat de Washington. Comme le rapporte le New York Times, les forces de l'ordre ont abattu le 3 septembre un activiste antifa alors qu'ils s'apprêtaient à l'arrêter. Il était soupçonné d'avoir tué par balle un homme lors de heurts entre des manifestants Black Lives Matter et des partisans de Donald Trump, à Portland, dans la nuit du 29 au 30 août.

«Le suspect, Michael Forest Reinoehl, 48 ans, a été abattu par des agents d'un groupe de travail fédéral sur les fugitifs lors de la confrontation à Lacey, Wash, au sud-ouest de Seattle», relate le quotidien américain qui cite le bureau du shérif : alors qu'ils tentaient de l'appréhender, il y aurait eu des coups de feu.

Michael Reinoehl, antifa armé qui assume avoir tiré sur un partisan de Trump

Plus tôt dans la journée, la police de Portland avait émis un mandat d'arrêt contre Michael Forest Reinoehl qui, dans une interview publiée par Vice News, «a déclaré avoir agi en état de légitime défense, croyant que lui et un ami étaient sur le point d'être poignardés», explique encore le New York Times, selon qui Michael Forest Reinoehl était très actif dans les manifestations de Portland ces dernières semaines, «laissant notamment entendre sur les réseaux sociaux que la lutte devenait une guerre où "il y aura[it] des victimes"».

Portland, capitale de l'Oregon, est le théâtre de manifestations quotidiennes contre les violences policières aux Etats-Unis, depuis la mort de George Floyd, en mai dernier. Ce mouvement a été ravivé quand Jacob Blake, un autre Afro-Américain, a été grièvement blessé par des tirs de la police à Kenosha (Wisconsin), le 23 août.