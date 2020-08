Aucun poison n'a été découvert dans le sang d'Alexeï Navalny, selon l'hôpital où il est soigné

L'opposant russe a été placé en réanimation dans un hôpital d'Omsk le 20 août. Alors que son entourage évoque la possibilité d'un empoisonnement, le vice-directeur de l'hôpital a déclaré qu'aucune trace de poison n'avait été détectée dans son sang.

«Aucun poison ou trace de poison dans le sang ou dans l'urine [d'Alexeï Navalny] n'a été trouvé», a déclaré à la presse le matin du 21 août Anatoli Kalinitchenko, vice-directeur de l'hôpital des urgences n°1 d'Omsk où l'opposant russe a été admis, la veille, dans un état grave. «Nous prenons en compte les résultats des études chimiques et toxicologiques qui ont été et menées et sont effectuées en ce moment à Omsk et à Moscou. Nous considérons aujourd’hui différents empoisonnements possibles», a-t-il détaillé.

En outre, une source au sein des autorités a déclaré à l'agence russe Tass ce 21 août, qu'aucune enquête criminelle n'avait été ouverte à ce sujet, dans la mesure où il n'y avait à ce jour aucune information indiquant qu'Alexeï Navalny avait été empoisonné.

L'opposant Alexeï Navalny se rendait de Tomsk à Moscou en avion quand il a fait un malaise, le 20 août. L'appareil a dû faire un atterrissage d'urgence à Omsk et Alexeï Navalny a été admis à l'hôpital, plongé dans un coma naturel, placé en réanimation et relié à un respirateur artificiel, selon l'AFP. Les médecins ont dit le 20 août «se battre pour lui sauver la vie».

Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Ещё два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Le porte-parole de l'opposant russe, Kira Iarmych, a émis l’hypothèse le 20 août qu'il avait été empoisonné : «Nous supposons qu'Alexeï a été empoisonné avec quelque chose de mélangé au thé. C'est la seule chose qu'il a bue le matin. Les médecins disent que la toxine a été absorbée plus rapidement à cause de la chaleur du liquide», avait-elle tweeté dans la matinée. Kira Iarmych s'était faite plus catégorique par la suite, le 20 août toujours : «La réaction fuyante des médecins ne fait que confirmer qu’il s’agit d’un empoisonnement. Il y a deux heures, ils étaient prêts à partager toute information, et cherchent maintenant manifestement à gagner du temps et ne disent pas ce qu’ils savent.»

Etat de santé trop instable pour un transfert vers l'étranger

L'ONG allemande Cinema for Peace a affrété un avion dans l'objectif de transporter Alexeï Navalny en Allemagne, l'entourage de l'opposant ne faisant pas confiance à l'établissement hospitalier où il est actuellement soigné.

Le président de l'ONG, Jaka Bizilj, a assuré à l'AFP que l'hôpital berlinois de la Charité était prêt à accueillir Alexeï Navalny. L'appareil, selon le site Flightradar24 cité par l'agence Tass le matin du 21 août, a atterri à Omsk. Plus tôt le même jour, le chef de service hospitalier de l'hôpital, Alexandre Mourakhovsky, a déclaré que les médecins avaient jugé impossible de transporter Alexeï Navalny à l'étranger, dans la mesure où son état de santé n'était pas suffisamment stable.

Or, l'épouse de l'opposant, Ioulia Navalnaïa, a accusé le matin du 21 août les médecins de «refuser» de le laisser quitter l'hôpital : «Cela fait deux heures qu’on nous refuse le transport d'Alexeï. Nous pensons, bien sûr, que c'est pour que la substance chimique qui se trouve dans l’organisme d’Alexeï disparaisse, donc, bien sûr, on ne nous permet pas de le transporter avant que les restes de cette substance disparaissent.» Et d'ajouter à la presse : «[Alexeï Navalny] n’est pas en très bon état, et nous ne pouvons certainement pas faire confiance à cet hôpital. Nous exigeons qu’il nous soit remis, pour qu'il soit soigné dans un hôpital indépendant où nous faisons confiance aux médecins.»

Retentissement international

L'annonce de l’hospitalisation d'Alexeï Navalny a suscité des réactions auprès de dirigeants étrangers et d'ONG internationales.

Ainsi, le président français Emmanuel Macron s'est exprimé à ce sujet lors de sa conférence de presse avec Angela Merkel au fort de Brégançon en début de soirée du 20 août, se disant «extrêmement préoccupé et attristé» par la situation et déclarant que «toute la clarté devra être faite». «Nous sommes évidemment prêts à apporter toute l'assistance nécessaire à Alexeï Navalny, à ses proches, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'asile, de la protection», a-t-il ajouté.

La chancelière allemande a ajouté qu'Alexeï Navalny pourrait recevoir «toute aide médicale en France ou en Allemagne». «Et ce qui est important aussi, c'est que l'on arrive à savoir de façon urgente comment on est arrivé à cette situation», a poursuivi Angela Merkel, en réclamant «la transparence». Elle s'est dite «bouleversée» par le sort de l'opposant.

L'ONG Amnesty International a elle appelé à une «enquête rapide et indépendante».