L'opposant russe Alexei Navalny placé en réanimation dans un état grave

La porte-parole d'Alexei Navalny a fait savoir le 20 août que l'opposant russe avait été placé en réanimation dans un état grave. Elle a précisé que l'activiste avait uniquement bu du thé dans la matinée, suggérant qu'il avait été empoisonné.

L'opposant russe Alexeï Navalny a été conduit à un hôpital d'Omsk, où il a été placé en réanimation, selon des déclarations de sa porte-parole Kira Yarmysh sur Twitter ce 20 août.

«Alexeï est encore inconscient. Il a été connecté à un respirateur artificiel. L'hôpital a appelé la police à notre demande», a-t-elle tweeté.

Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Plus tôt ce 20 août, Kira Yarmysh avait déclaré sur le même réseau social que l'avion dans lequel se trouvait le célèbre bloggueur et militant russe, avait atterri en urgence à Omsk, après que ce dernier se soit senti mal. «Alexeï a une intoxication», avait-elle dit.

Elle avait également précisé qu'Alexeï Navalny avait uniquement bu du thé le matin de ce même jour et avait évoqué la piste d'un empoisonnement : «Nous supposons qu'Alexeï a été empoisonné avec quelque chose de mélangé au thé. C'était la seule chose qu'il a bu le matin. Les médecins disent que la toxine a été absorbée plus rapidement à cause de la chaleur du liquide. Alexeï est maintenant inconscient», avait-elle tweeté dans la matinée.

Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Elle s'est fait plus catégorique par la suite : «La réaction fuyante des médecins ne fait que confirmer qu’il s’agit d’un empoisonnement. Il y a deux heures, ils étaient prêts à partager toute information, et cherchent maintenant manifestement à gagner du temps et ne disent pas ce qu’ils savent», selon un nouveau tweet.

La police, selon l'agence russe Tass, ne considère pas à ce stade qu'il s'agisse d'un empoisonnement intentionnel.

D'après Tass toujours, l'opposant se trouve actuellement dans une unité de soins intensifs. Le chef de service hospitalier de l'hôpital d'Omsk où il est traité, Alexandre Murakhovsky, a déclaré à l'agence qu'Alexeï Navalny se trouvait dans un état grave.