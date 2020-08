La Syrie active sa défense antiaérienne contre une «agression» d'Israël

L'armée israélienne a revendiqué des frappes, en réponse, selon Tsahal, à une tentative d’acte terroriste à la frontière avec la Syrie. Si ces attaques sont régulières, on note un regain des tensions en juillet.

L’armée syrienne a activé sa défense antiaérienne dans la soirée du 3 août en réaction à des raids revendiqués par Israël. «Aujourd'hui à 22h40, les hélicoptères de l’ennemi israélien ont lancé des missiles sur certaines positions en direction de Quneitra, y faisant des dégâts matériels», rapporte l’agence de presse syrienne Sana.

Tsahal revendique les attaques

L'armée israélienne a revendiqué les frappes, affirmant agir en représailles à des tentatives d’actes terroristes le long de sa frontière avec la Syrie. L'incident aurait eu lieu le long de la partie du Golan syrien, occupée illégalement par l'Etat hébreu.

«En réponse, les jets de combat, des hélicoptères d'attaques et des avions des forces armées israéliennes ont frappé des cibles militaires dans le sud de la Syrie qui appartiennent aux forces armées syriennes», a annoncé dans un communiqué l'armée israélienne, qui précise : «Les cibles frappées comprennent des postes d'observation et des systèmes de collecte de renseignement, des installations antiaériennes et des systèmes de contrôles dans des bases des forces armées syriennes.»

En réponse à une tentative d'attaque d'EEI près de la clôture de sécurité entre la Syrie et Israël, nous venons de frapper des:



🎯 postes d'observation

🎯 systèmes de renseignements

🎯 artillerie anti-aérienne

🎯 systèmes de contrôle



Nous tenons la Syrie responsable. — Tsahal (@Tsahal_IDF) August 3, 2020

Israël justifie ses agissements en accusant quatre terroristes d’avoir tenté de commettre un attentat. Les individus se seraient dirigés près de la clôture de sécurité à la frontière israélo-syrienne afin d'y déposer des sacs d’explosifs. «Nous les avons arrêtés avant qu'ils puissent agir», précise Tsahal. Ces hommes non identifiés «se trouvaient en territoire israélien mais au-delà de la barrière» et ont été attaqués par une unité israélienne, sous la couverture de snipers et de raids aériens, d'après le lieutenant-colonel Jonathan Conricus.

Si les hommes ne sont pas directement associés au gouvernement syrien, «les Forces armées israéliennes tiennent le gouvernement syrien responsable de toutes les activités sur le sol syrien et continueront à agir avec détermination contre toutes les violations de la souveraineté israélienne», a renchéri Tsahal.

Un sac contenant des explosifs ont été trouvés à quelques mètres de la clôture de sécurité entre #Israël et la #Syrie.



Hier soir, 4 terroristes ont tenté de les utiliser. Nous les avons arrêtés avant qu'ils puissent le faire.



Nous ne tolèrerons aucun dommage à Israël. pic.twitter.com/93qXfpIS5H — Tsahal (@Tsahal_IDF) August 3, 2020

Voici le moment où 4 terroristes ont tenté de planter des explosifs près de la clôture de sécurité entre #Israël et la #Syrie hier soir...



...et le moment où nous les avons arrêtés.



Nous continuerons d’opérer pour défendre les frontières d'Israël contre les menaces ennemies. pic.twitter.com/P53kWvJY31 — Tsahal (@Tsahal_IDF) August 3, 2020

Un regain de tensions en juillet

La relation entre Israël et ses rivaux connaît un regain de tensions depuis le 27 juillet. Tsahal affirmait alors avoir déjoué une «tentative d’infiltration d’une cellule terroriste» du Hezbollah. Par ailleurs, en juillet, de nouveaux moyens avaient été mis en œuvre pour protéger la frontière nord israélienne (au carrefour du Liban et de la Syrie). Une élévation, selon l'Etat hébreu, de son «niveau de préparation contre diverses actions ennemies potentielles».