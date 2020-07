L'Internationale progressiste alerte Michelle Bachelet sur la situation démocratique en Equateur

Dans une lettre signée entre autres par Noam Chomsky et Yanis Varoufakis, l'Internationale progressiste alerte la Haut-commissaire aux droits de l'Homme de l'ONU sur la situation en Equateur où le parti de Rafael Correa est empêché de se présenter.

«Nous assistons à l'effondrement des institutions démocratiques en Equateur» : dans un courrier adressé à la Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme, l'Internationale progressiste (IP), un groupe international de mouvements politiques de gauche, a exprimé son inquiétude face à la suspension le 19 juillet du parti équatorien Mouvement pour l'engagement social (Fuerza compromiso social), lié à l'ancien président Rafael Correa, pour les élections de 2021 dans ce pays.

Les signataires, parmi lesquels on retrouve l'intellectuel Noam Chomsky, l'une des avocates de Julian Assange, Renata Avila ou encore l'ancien ministre grec des finances Yanis Varoufakis, appellent à «des élections libres et régulières en Equateur». L'IP exhorte les instances de l'Onu à activer des mécanismes indépendants d'observation «de la légitimité et de l'impartialité du processus électoral en Equateur» et des mesures de précaution urgentes, «pour les personnes dont les droits ont été bafoués».

Los Miembros del Consejo de la IP — @AliciaCastroAR, @EliGAlcorta, @GarciaLinera, @yanisvaroufakis, entre ellos — han escrito al Alto Comisionado de Naciones Unidas @mbachelet y al Relator Especial @cvoule exigiendo acciones urgentes para salvaguardar la democracia en Ecuador. 1/ pic.twitter.com/d0NBy5x0Dx — Internacional Progresista (@ProgIntl_ES) July 29, 2020

«Nous sommes alarmés par le refus des autorités électorales d'enregistrer Fuerza Compromiso Social, le parti politique associé à Rafael Correa [...] aux prochaines élections présidentielles : une flagrante violation des normes constitutionnelles et institutionnelles qui devraient garantir l'exécution d'un processus démocratique libre et juste», peut-on encore lire dans la lettre datée 27 juillet et rédigée à Londres.

La décision du Conseil électoral national équatorien (CNE) est «une violation flagrante des normes constitutionnelles et institutionnelles qui devraient garantir l'exécution d'un processus électoral libre et juste», estiment les signataires.

Le CNE équatorien a rendu publique le 19 juillet sa décision de suspendre quatre partis politiques d'opposition à Lenin Moreno, dont celui de l'ex-président Rafael Correa, écartant de facto cette figure de l'anti-impérialisme sud-américain de la course à la présidentielle pour 2021 ainsi que des élections législatives. Cette décision faisait suite à une requête de Pablo Celi, Contrôleur général de l'Etat et proche de l'actuel président Lenin Moreno. Le CNE a affirmé avoir observé des irrégularités dans la procédure d'enregistrement du parti de l'ancien président ainsi que des trois autres formations également suspendues. Rafael Correa ne cesse de dénoncer une «mascarade juridique».

Meriem Laribi