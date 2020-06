30 ans après l'indépendance de la Russie vis-à-vis de l'URSS, Vladimir Poutine célèbre la patrie

Le 12 juin, pour célébrer le Jour de la Russie, Vladimir Poutine s'est adressé aux citoyens russes. Ce même jour le nouveau sous-marin nucléaire, Prince Vladimir a rejoint la flotte maritime militaire.

A l'occasion du Jour de la Russie qui célèbre la souveraineté du pays acquise en 1990, le président Vladimir Poutine s'est adressé à tous les citoyens russes depuis le mont Poklonnaïa à l'ouest de Moscou, où se trouve un majestueux mémorial érigé à la gloire des soldats morts pour la patrie. Cette première apparition publique du chef de l'Etat, depuis le 9 mai, a été retransmise par la télévision russe.

«Je tiens à féliciter tous les citoyens du pays et nos compatriotes à l'étranger à l'occasion de cette importante fête. Tous ceux pour qui cette journée est remplie de sens profond. Pour chacun d'entre nous, la patrie est une famille et la maison paternelle, la terre natale de Kaliningrad au Kamchatka et aux îles Kouriles», a-t-il déclaré lors d'une cérémonie de lever de drapeau en plein air.

Vladimir Poutine a souligné que «le sentiment lumineux et pénétrant de la patrie a toujours aidé notre peuple à traverser les difficultés, à résister, à se préserver pendant des épreuves sévères, à relever tous les défis».

Le président russe en a également profité pour exprimer son soutien au projet de réforme constitutionnelle qu'il a proposé en janvier dernier : «La préservation de la mémoire des ancêtres, le respect des parents et de la famille, l’amour de notre terre et la fermeté de nos frontières sont les fondements qui déterminent le caractère et le destin de notre peuple, le développement de notre pays, aujourd’hui comme à l’avenir. Des propositions pour introduire ces principes fondamentaux dans la Constitution russe sont donc tout à fait légitimes. Je suis convaincu que cette position est partagée et soutenue par la majorité absolue de nos citoyens.»

Nouveau sous-marin nucléaire livré à la la flotte russe

A l'occasion de la fête nationale, une cérémonie traditionnelle du lever du drapeau a été organisée à Severodvinsk, où le nouveau sous-marin nucléaire K-549 Prince Vladimir a officiellement rejoint la flotte maritime militaire de Russie.

Les essais du sous-marin se sont achevés fin 2019, mais son lancement a été reporté en raison de défauts identifiés. Après les derniers ajustements, Prince Vladimir a passé les tests de contrôle dans la mer Blanche du 12 au 21 mai dernier, puis est rentré à Severodvinsk. Certains spécialistes le considèrent comme le sous-marin le plus performant de la marine russe.

La construction du K-549 a débuté en juillet 2012 au chantier naval SevMach. Le sous-marin stratégique possède 16 missiles mer-sol balistiques R-30 Boulava. Il est silencieux et muni d'un système avancé de contrôle des armes. Actuellement, la marine russe possède trois sous-marins du type 955 (K-535 Iouri Dolgorouki, K-550 Alexander Nevski et K-551 Vladimir Monomakh) et donc un sous-marin du type 955A (K-549 Prince Vladimir). Quatre autres sous-marins du projet 995A sont en cours de construction.