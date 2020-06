En larmes, une créatrice de Friends regrette le manque de diversité de la série

La co-créatrice de Friends, Marta Kauffman a présenté ses excuses pour le manque de diversité dans la série à succès. Elle a d'ailleurs fondu en larmes.

Diffusée en 1994 et 2004, Friends est l'une des séries ayant rencontré le plus de succès dans le monde. Et pourtant, elle ne plaît pas à tout le monde, puisque certains de ses détracteurs l'ont récemment accusée de sexisme ou d'homophobie. En pleine affaire George Floyd, la co-créatrice de la sitcom, Marta Kauffman, a ainsi souhaité s'excuser pour le soi-disant manque de diversité de la série. «Nous avons toujours encouragé les gens de la diversité dans notre entreprise mais je n'en ai pas fait assez. Maintenant, tout ce à quoi je peux penser, c'est que puis-je faire ? Que puis-je faire différemment ?», a-t-elle notamment déclaré le 7 juin lors d'une interview pour le ATX Television Festival, en fondant en larmes.

«Je suis désolée, j’aurais aimé savoir à l’époque ce que je sais maintenant. J’aurais fait les choses différemment», a-t-elle également affirmé, en confessant qu'elle n'en avait «pas fait assez».

Friends mettait en scène six personnages principaux, tous blancs, trois hommes et trois femmes à New York. Malgré tout, la série développait différents aspects mêlant diversité religieuse, sexuelle ou sociale. D'ailleurs des personnages non-blancs sont apparus dans le casting, comme personnages secondaires.

En 2018, la série humoristique était devenue la cible du média de centre-gauche se voulant progressiste, The Independent et de Slate, Friends étant présentée comme sexiste, raciste et homophobe. Ce qui n'a pas manqué de provoquer à l'époque l'hilarité des internautes.