L'emblématique Symphonie nº 7 de Dmitri Chostakovitch en direct sur RT

A l’occasion du 75e anniversaire de la Victoire contre l’Allemagne nazie, RT France, en partenariat avec le festival culturel international Les Saisons russes, vous propose d’écouter l’une des œuvres les plus pénétrantes du XXe siècle : la Symphonie nº 7 en ut majeur « Léningrad » de Dmitri Chostakovitch. Composée en 1941, cette œuvre majeure a incarné non seulement la volonté de combattre l’ennemi nazi mais aussi la force spirituelle du peuple russe face à la tragédie de la guerre. Le compositeur dédie la Symphonie à la ville de Leningrad qui, à cette époque, est déjà encerclée par l’armée allemande. La grande première est donnée le 5 mars 1942 dans la ville de Kouïbychev où le compositeur a été évacué avec sa famille, mais la représentation la plus emblématique de la Symphonie nº 7 a lieu le 9 août 1942 dans la ville assiégée de Leningrad, les musiciens blessés et affaiblis par la faim interprètent l’œuvre de Chostakovitch malgré la menace des bombardements. La musique est retransmise par haut-parleurs et à la radio. Les Allemands, qui pensaient la ville presque morte, furent stupéfiés par la force invisible de la résistance soviétique.

Le célèbre violoniste David Oïstrakh qui, parmi les premiers avait écouté cette œuvre, disait que c’était «une déclaration prophétique de la victoire sur le fascisme» et «une généralisation poétique des sentiments patriotiques du peuple, de sa foi dans le triomphe de l'humanisme et de la lumière».

Aujourd’hui ne manquez pas l'occasion d'assister à l’interprétation de cette œuvre majestueuse par l'Orchestre symphonique du théâtre Mariinsky sous la direction du maestro Valeri Guerguiev.