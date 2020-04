Coronavirus : il n'y a «aucune preuve» que les personnes infectées soient immunisées, selon l'OMS

Alors que le nombre de décès liés au coronavirus a dépassé la barre des 200 000 dans le monde, l'OMS a mis en garde contre la menace d'une seconde vague, précisant n'avoir «aucune preuve» qu'une personne ayant attrapé le Covid-19 soit immunisée.

«Il n'y a actuellement aucune preuve que les personnes qui se sont remises du Covid-19 et qui ont des anticorps soient prémunies contre une seconde infection», a prévenu l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le 25 avril, incitant à ne pas relâcher les efforts, car la menace d'une seconde vague mortelle plane toujours.

Dans ce contexte, l'OMS émet des réserves sur la délivrance de «passeports immunitaires», une idée émise dans certains pays pour accompagner le déconfinement. Des gouvernements envisagent ainsi de délivrer des documents attestant l'immunité des personnes sur la base de tests sérologiques révélant la présence d'anticorps dans le sang, de façon à déconfiner et à permettre peu à peu leur retour au travail et la reprise de l'activité économique. En Allemagne notamment, de vastes études sont déjà en cours et des dizaines de milliers de ces tests ont été réalisés à partir de prises de sang, comme à Berlin.

Le seuil symbolique des 200 000 morts du coronavirus dans le monde a été franchi dans la soirée du 25 avril, tandis que la moitié de l'humanité reste confinée.

Avec plus de 53 000 décès, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts, suivi par l'Italie (26 384), l'Espagne (22 902), la France (22 614) et le Royaume-Uni (20 319). Les Etats-Unis ont enregistré le 25 avril un bilan journalier de 2 494 décès supplémentaires, un décompte qui repart à la hausse au lendemain du chiffre le plus bas en près de trois semaines (1 258).