Le ballet La Belle au bois dormant du théâtre Mariinsky de St-Pétersbourg en direct sur RT

La culture, version confinement ! RT France, en partenariat avec le théâtre Mariinsky et le projet culturel international Les Saisons russes en France, présente le ballet La Belle au bois dormant sur la musique de Piotr Tchaïkovsky.

Ne ratez pas la diffusion sur RT France du ballet La Belle au bois dormant en direct à 18h (heure de Paris).

La captation sera également disponible sur les réseaux sociaux de RT France pendant 24 heures.

Ce spectacle-féerie, sur une chorégraphie de Marius Petipa et une musique de Piotr Tchaïkovsky, est un sommet de l'art du ballet russe ! La création de ce ballet légendaire repose sur la rencontre unique de plusieurs génies artistiques de son époque. Le premier, Charles Perrault, a écrit ce conte merveilleux et plein de bonté. Les deuxième et troisième de ces génies sont le prince Vsevolojski, directeur des théâtres impériaux, et le chorégraphe Marius Petipa qui en ont rédigé le livret et œuvré à la matérialisation de cette fantaisie sur scène. Ce n'est qu'alors que le quatrième génie, Piotr Tchaïkovsky, suivant méticuleusement le plan scénique de l'illustre maître de ballet, a composé une musique mélodique et enchanteresse, jouant merveilleusement sur différents plans.

L'œuvre théâtrale, à la connotation philosophique, est considérée par les experts de l'art de la scène et les musicologues comme représentant l'apogée du ballet musical classique russe.

On y retrouve dans les rôles principaux : Alina Somova (la princesse Aurore), Vladimir Chkliarov (le prince Désiré), Kristina Charpane (la fée des Lilas), Sophia Ivanova-Skoblikova (la Fée-Diamant), Igor Kolb (la fée Carabosse), Oxana Skorik (la princesse Florine) et Alexeï Timofeïev (l'Oiseau bleu). L'orchestre est dirigé par le maestro Valeri Guerguiev.

Appréciez les œuvres classiques des plus grands théâtres russes, tout en restant chez vous grâce à la nouvelle plateforme Stay home with Russian Season, lancée par le projet culturel international Les Saisons russes.