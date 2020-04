Contre la propagation du Covid-19, les autorités américaines recommandent le port de masque

Les scientifiques du gouvernement étasunien estiment désormais que le coronavirus pourrait se transmettre entre gens qui se parlent. Par conséquent, Donald Trump appelle ses concitoyens à se couvrir le visage hors de chez eux.

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a recommandé aux Américains de se couvrir le visage hors de chez eux pour aider à freiner la contagion de Covid-19, le soir du 3 avril 2020, précisant qu'il s'agissait d'une recommandation, donc non obligatoire.

Les autorités sanitaires fédérales conseillent en effet désormais de se couvrir le visage avec des masques artisanaux, des foulards ou des bandanas, afin de réserver les masques médicaux aux soignants, pénurie oblige.

Le coronavirus pourrait se transmettre en discutant simplement, selon les scientifiques américains

Le 3 avril, le directeur de l'Institut des maladies infectieuses, Anthony Fauci, membre du groupe de travail de la Maison-Blanche sur le coronavirus – qui dit passer une heure par jour avec le président Trump –, a évoqué sur Fox News des données indiquant que «le virus peut en réalité se transmettre quand les gens ne font que parler, plutôt que seulement lorsqu'ils éternuent ou toussent».

Dans une lettre à destination de la Maison-Blanche, les Académies américaines des sciences ont cité, le 1er avril, quatre études faisant pencher la balance en faveur d'une transmission du virus via l'air expiré par les personnes (les «aérosols» dans le jargon scientifique), et non plus seulement par les gouttelettes et postillons projetés lors d'un éternuement directement sur le visage d'autres personnes, ou sur des surfaces où le virus survivrait.

Inflexion de la position française sur les masques

En France, contrairement aux assertions gouvernementales des premières semaines, l'Académie de médecine a estimé, le 3 avril, que porter un masque «grand public» ou «alternatif» aux masques médicaux devrait être rendu obligatoire pour les sorties pendant la période de confinement et lors de sa levée.

Le gouvernement français a néanmoins infléchi sa position initiale en annonçant la fabrication de masques «alternatifs» autres que médicaux. «Nous encourageons le grand public, s'il le souhaite, à porter [...] ces masques alternatifs qui sont en cours de production», a affirmé le 3 avril le n°2 du ministère de la Santé, le professeur Jérôme Salomon.

De son côté, l'OMS s'en tient encore à sa position première, craignant que l'usage généralisé du masque donne un «faux sentiment de sécurité» et fasse oublier les indispensables mesures barrières (distanciation sociale, lavage des mains…) Toutefois, son patron, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a concédé le 1er avril que l'agence internationale continuait à «évaluer l'usage potentiel du masque de manière plus large».