Covid-19 : un haut responsable de la RDC déclare son pays candidat pour tester un futur vaccin

La République démocratique du Congo est prête à accueillir les essais d'un futur vaccin contre le Covid-19, a déclaré le 3 avril le responsable congolais de la lutte contre la pandémie, Jean-Jacques Muyembe. Des propos qui ont soulevé une polémique.

«Nous avons été choisis pour faire ces essais. Le vaccin sera produit soit aux Etats-Unis, soit au Canada, soit en Chine. Nous, nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous», a déclaré, le 3 avril 2020, le responsable de la lutte contre la pandémie de la République démocratique du Congo (RDC), Jean-Jacques Muyembe, citant en exemple les vaccins utilisés à titre expérimental pour lutter contre l'épidémie d'Ebola.

«Peut-être [que] vers les mois de juillet-août, nous pourrons commencer à avoir des essais cliniques de ce vaccin», a ajouté le virologue congolais et directeur général de l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) de la RDC, qui s'exprimait devant la presse conjointement avec l'ambassadeur américain en RDC, Mike Hammer.

«Le Covid sera incontrôlable à un moment donné», a détaillé le professeur joint par l'AFP. «La seule façon de le contrôler, ce sera le vaccin, tout comme Ebola. C'est le vaccin qui nous a aidés à terminer l'épidémie d'Ebola». La fin de la dixième vague de ce filovirus en RDC doit être proclamée le 12 avril, après avoir tué plus de 2 200 personnes dans l'est du pays, depuis sa déclaration le 1er août 2018. Plus de 320 000 personnes ont bénéficié de deux vaccins à titre expérimental. Le premier vaccin, administré à plus de 300 000 doses, «a été récemment pré-qualifié pour homologation», ont indiqué les autorités sanitaires.

Les propos du Dr Muyembe ont en tout cas suscité la colère et de l'incompréhension chez certains internautes et personnalités congolais, refusant d'être des «cobayes».

«Chers médecins, scientifiques et empires pharmaceutiques. Lorsque vous avez fini de tester vos vaccins #Covid19 sur des animaux, avant même d'envisager de venir l'essayer sur des Africains, un peuple pour lequel vous n'avez jamais montré de considération. ESSAYEZ SUR VOUS-MÊME !», a par exemple tempêté le musicien suédo-congolais Mohombi sur Twitter. Et d'ajouter dans un autre tweet : «L'Afrique n'est plus votre laboratoire !»

Tollé en France après des propos à la télévision sur le test d'un vaccin en Afrique

Une séquence diffusée à la télévision française, avec deux chercheurs s'interrogeant en direct sur l'opportunité de tester un vaccin en Afrique, a également provoqué un tollé récemment.

«Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masques, pas de traitement, pas de réanimation. Un peu comme c'est fait d'ailleurs sur certaines études avec le Sida, où chez les prostituées on essaie des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées ?», avait déclaré Jean-Paul Mira, chef de service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital parisien Cochin.

«Non, les Africains ne sont pas des cobayes !», s'était indignée l'association française SOS Racisme dans un communiqué.

Jean-Paul Mira a depuis présenté ses «excuses les plus sincères [à] celles et à ceux qui ont été heurtés, choqués, qui se sont sentis insultés par des propos que j'ai maladroitement prononcés».