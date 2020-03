Les Etats-Unis sont désormais le pays le plus touché par la pandémie

L'épidémie de coronavirus a déjà contaminé plus de 94 000 Américains et tué plus de 1 400 personnes. Et les conséquences sur l'emploi s'annoncent dramatiques. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché par le Covid-19 dans le monde.

Un temps plus épargnés que l'Europe, les Etats-Unis sont frappés de plein fouet par la pandémie de Covid-19. Et le pays est désormais celui où l'on dénombre le plus de cas de nouveau coronavirus dans le monde, dépassant ainsi la Chine et l’Italie.

On dénombre sur le sol américain 94 238 cas, selon l’université Johns Hopkins de Baltimore, alors que la Chine, où la maladie est apparue en décembre, et l’Italie, comptent respectivement plus de 81 000 et 80 000 cas, selon un comptage de l’AFP. Et l’épidémie continue de progresser de façon exponentielle aux Etats-Unis. Dans la seule journée du 26 mars, 18 000 nouveaux cas ont été recensés ainsi que 345 décès. Ce qui porte le bilan à 1 438 morts.

New York dénombre le plus de cas

L'accélération de l'épidémie est particulièrement impressionnante à New York, capitale économique connue pour sa densité : 281 morts ont été recensés dans la ville sur les 1 201 décès causés par le virus dans le pays.

Le numéro d’urgence américain y est saturé : «Nous n’avions pas autant d’appels le 11 septembre 2001», a déclaré à l’AFP Anthony Almojeria, des services médicaux d’urgence.

L'inquiétude concerne aussi la Louisiane. A la Nouvelle-Orléans, le carnaval du Mardi Gras du 25 février, fréquenté par plusieurs centaines de milliers de personnes, a pu être le déclencheur de la contagion, selon les experts.

Donald Trump ne veut pas de confinement généralisé

Face à la crise, les Etats fédérés ont pris chacun de leur côté des mesures de confinement : près d’un tiers des Américains ne doivent plus sortir de chez eux sauf impératif. L’Etat de New York, Washington, le Michigan, le Nouveau-Mexique ou encore la Californie ont mis en place de telles mesures.

Je pense qu'on peut commencer par rouvrir certaines parties du pays

Mais à l'échelle fédérale, les recommandations se veulent non coercitives, et pour quinze jours. «C'est une très mauvaise situation, on n'a jamais rien vu de tel, mais au final il faut retourner au travail et je pense qu'on peut commencer par rouvrir certaines parties du pays», a indiqué jeudi le président américain.

Donald Trump a donc proposé une reprise graduelle de l’activité dans certaines parties du pays moins touchées par le Covid-19. Hamza Khan, stratège démocrate, fondateur de The Pluralism Project, dénonce la gestion de la crise par le locataire de la Maison Blanche.

La pandémie ne cause pas que des pertes humaines : elle a aussi de terribles conséquences sur l'économie.

En raison des mesures de confinement sans précédent, aux Etats-Unis, les demandes d’allocation-chômage ont explosé. 3,3 millions de personnes ont fait une demande d'allocation-chômage au cours de la semaine du 15 au 21 mars. Avec 3,5% de chômage en février, l'Amérique de Trump battait tous les records. Les chiffres de l'emploi attendus début avril risquent fort de faire déchanter outre-Atlantique.

De son côté, la Banque centrale américaine a promis de continuer à prêter de l’argent «agressivement» pour remettre la première économie mondiale d'aplomb, alors que le Sénat a voté un plan de soutien à l’économie américaine de 2 200 milliards de dollars.

5 000 milliards de dollars pour l'économie mondiale

Pour trouver la parade à ce recul de l'activité sans précédent, les dirigeants du G20 se sont réunis jeudi en sommet par visioconférence sous la présidence du roi Salmane d’Arabie saoudite. Ils ont promis d’injecter 5 000 milliards de dollars pour soutenir l'économie planétaire.

Le G20 a déjà indiqué la manière dont seraient utilisés ces 5 000 milliards de dollars : politiques fiscales ciblées, mesures économiques et systèmes de garantie, des mesures qui visent à «contrer les répercussions sociales, économiques et financières de la pandémie», selon un communiqué de l’institution.

Emmanuel Macron et Donald Trump ont annoncé une initiative commune ce vendredi 27 mars, sans plus de précisions.