Covid-19 : vêtu d'une combinaison de protection, Poutine visite un hôpital pour patients contaminés

Vladimir Poutine a rendu visite aujourd'hui le 24 mars à l'hôpital dédié essentiellement aux patients de la capitale infectés par le coronavirus. La Russie compte à ce jour 495 cas avérés dont plus de la moitié à Moscou.

Vêtu d'une combinaison de protection et d'un masque, Vladimir Poutine a visité l'hôpital de Kommounarka, en banlieue de Moscou, dédié essentiellement aux patients de la capitale infectés par le coronavirus. Le président russe a également été équipé d'une paire de bottes de protection en plastique et de gants bleus avant de se diriger vers la zone à haut risque de l'hôpital.

Lors de cette visite, le chef de l'Etat s'est entretenu avec le responsable de l'hôpital Denis Protsenko. Le professionnel de la santé a expliqué qu'il pouvait y avoir aujourd'hui dans le monde deux scénarios possibles de propagation du coronavirus : un «asiatique» et un «italien». Faisant la référence à la gravité de la situation en Italie où le nouveau coronavirus a déjà fait plus de 6000 morts, il a expliqué qu'il fallait être prêt à affronter le second scénario.

«S'il y a un grand pic (de contaminations), et Moscou est sur ce chemin, notre hôpital est prêt à une transformation» pour accueillir un maximum de patients, a-t-il affirmé.

© Алексей Дружинин Source: Sputnik Vladimir Poutine et le médecin chef Denis Protsenko durant la visite de l'hôpital de Kommounarka, en banlieue de Moscou

Le président russe a remercié le médecin chef ainsi que toute son équipe médicale pour leur travail, en soulignant le professionnalisme ainsi que la qualité de la prise en charge globale des patients.

Avant son déplacement à l'hôpital, Vladimir Poutine avait tenu une réunion avec des membres du groupe de travail responsable de la lutte contre la propagation du Covid-19, à laquelle ont assisté le maire de Moscou Sergueï Sobianine qui dirige ce groupe, ainsi que le vice-Premier ministre Tatiana Golikova et le ministre de la Santé Mikhaïl Mourachko.

Le maire de Moscou Sergueï Sobianine a souligné qu'il n'y avait pas à ce stade «d'image claire» concernant le nombre exact de contaminés en Russie. Selon le maire de Moscou «le problème est que le volume des tests est très faible». Selon les dernière statistiques, 495 cas de Covid-19 ont été officiellement comptabilisés le 24 mars en Russie avec 57 nouvelles contaminations en 24 heures, dont 28 nouveaux cas à Moscou. Dans le cadre de la réunion avec le président russe Sergueï Sobianine a déclaré qu'il s'agit «d'une dynamique élevée, c'est une situation sérieuse qui est en train de se développer».

Le maire de la capitale, qui a pris à Moscou des mesures telles que la quarantaine de voyageurs, la limitation des rassemblements publics ou la fermeture des établissements scolaires et des lieux de divertissements, a jugé que les régions russes devaient suivre cet exemple. Pour le non-respect de la quarantaine, la Russie a introduit une amende qui s'élève à environ 1 000 euros.

Plus de 383 000 cas de coronavirus et plus de 17 000 décès ont été enregistrés dans le monde. Le 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré pandémie mondiale l'épidémie de Covid-19.