«Respect the rules !» : altercation verbale entre Macron et des policiers israéliens à Jérusalem

Alors qu'il allait pénétrer dans la basilique Sainte-Anne – propriété de la France – dans la Vieille ville de Jérusalem, le président français s'est emporté contre des policiers israéliens, dans une séquence filmée relayée sur les réseaux sociaux.

Une vive altercation verbale a éclaté ce 22 janvier entre Emmanuel Macron et des policiers israéliens dans la Vieille ville de Jérusalem, à l'entrée de la basilique Sainte-Anne. Alors qu'il se tenait devant l'entrée de l'édifice religieux, territoire français, le président de la République a piqué une colère, reprochant visiblement aux policiers israéliens d'avoir pénétré les lieux.

Dans une séquence vidéo relayée sur les réseaux sociaux par un journaliste du Parisien, on peut l’entendre s’adresser à un policier, planté devant lui dans l'entrée de l'église – et ce dans un anglais au fort accent français : «Tout le monde connaît les règles. Je n’aime pas ce que vous avez fait devant moi. Sortez !» Et de poursuivre dans la même veine : «Nous connaissons les règles ! Personne ne doit provoquer personne. Vous avez fait un très bon travail [de sécurisation] dans la ville, je l'apprécie. S'il-vous-plait, respectez les règles qui sont les mêmes depuis des siècles. Elles ne changeront pas avec moi», a-t-il lancé à l'ensemble des policiers israéliens alors présents.

Quelques heures avant la venue du président français sur les lieux, un autre léger accrochage avait eu lieu, entre des membres du Groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR) et un membre des forces de sécurité israéliennes ayant voulu entrer dans la basilique. Un journaliste alors présent sur place, cité par l'AFP, avait évoqué des éclats de voix.

Cet épisode n'est pas sans rappeler le coup de sang de Jacques Chirac en 1996 : alors qu'il visitait la Vieille ville de Jérusalem dans le cadre de sa visite officielle en Israël et en Cisjordanie, il s'était emporté contre des soldats israéliens qui l'encadraient de trop près, en lançant son désormais célèbre : «Do you want me to go back to my plane ?» («Voulez-vous que je remonte à bord de mon avion ?»), avant d'exiger que les militaires sortent du domaine de Saint-Anne.

