Russie : Vladimir Poutine inaugure le pont ferroviaire de Crimée

Près de quatre ans après le début des travaux, la partie ferroviaire du pont de Crimée a été inaugurée par le président russe. «Un moment historique» selon le chef d'Etat. L'inauguration de la partie routière avait elle eu lieu au mois de mai 2018.

Le président russe Vladimir Poutine a inauguré ce 23 décembre la partie ferroviaire du pont de Kertch, le plus long d'Europe, qui relie la Russie continentale à la Crimée et dont la construction avait débuté en février 2016.

Après avoir félicité les travailleurs qui ont participé à la construction de l'édifice, le chef d'Etat a personnellement donné le signal de départ au tout premier train en provenance de Saint-Petersbourg et à destination de Sébastopol, dans le sud de la péninsule criméenne rattachée à la Russie en 2014. Le trajet, d'une distance de 2 741 kilomètres, prend 43 heures au total.

«C'est un moment historique pour la Crimée et pour toute la Russie», a déclaré Vladimir Poutine.

Un an et demi plus tôt, au volant d’un véhicule du constructeur russe Kamaz, Vladimir Poutine avait déjà inauguré la voie routière de ce pont de 19 km.

La capacité totale du pont est estimée à 40 000 véhicules et 47 trains par jour, permettant ainsi la circulation de 14 millions de passagers et de 13 millions de tonnes de marchandises par an.



