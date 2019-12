Argentine : fraîchement élu président, Fernandez fait passer des oraux à ses étudiants à la fac

C'est peu banal : le nouveau chef de l'Etat argentin s'est rendu, trois jours après son investiture, à l'Université de Buenos Aires où il enseigne depuis 30 ans, pour faire passer les oraux à ses étudiants.

Tout juste élu président, le péroniste Alberto Fernandez n'a pas l'intention de se soustraire à ses obligations : trois jours après sa prise de fonctions, le chef d'Etat a passé sa matinée du 13 décembre à faire passer des oraux de droit pénal aux étudiants de l'Université de Buenos Aires (UBA), établissement où il enseigne depuis 30 ans.

«Je n'ai pas voulu renoncer aujourd'hui à venir à la Faculté de droit de l'UBA pour faire passer les examens de fin d'année à mes étudiants et étudiantes de droit pénal. L'éducation publique gratuite est l'une de nos valeurs les plus importantes. Nous allons la défendre par l'exemple et avec les moyens qu'elle mérite», a-t-il expliqué sur son compte Twitter.

No quise dejar de venir hoy a la Facultad de Derecho de la UBA a tomar exámenes finales a mis alumnos y alumnas de Derecho Penal.



La educación pública gratuita es uno de los valores más importantes que tenemos. Vamos a defenderla con el ejemplo y con los recursos que merece. pic.twitter.com/0qWFSMYITw — Alberto Fernández (@alferdez) December 13, 2019

«Nous le voyons comme un professeur, pas comme le président», a commenté une des étudiantes, Analia Heredia, sur la chaîne de télévision TN. «Il connaît chacun de nous par son prénom et nous partageons un groupe WhatsApp avec lui. Il est très humble et reste le même. Mais comme professeur, il est très exigeant. Il a recalé ceux qui ne savaient rien et les a renvoyés à leurs études», a-t-elle raconté.

Alberto Fernandez a ainsi fait passer des oraux pendant environ deux heures et demie avant de rentrer à la Casa Rosada, le siège de la présidence, où il avait rendez-vous avec le dirigeant de Google Philipp Schindler.

Péroniste, allié de l'ancienne présidente Cristina Kirchner (2007-2015), ce centriste de gauche et avocat de 60 ans, a succédé le 10 décembre au libéral Mauricio Macri à la présidence de l'Argentine pour un mandat de quatre ans, après avoir été élu avec 47,99% des voix à la présidentielle de 27 octobre.

Il a annoncé vouloir en finir avec l'austérité. En effet, le président sortant a achevé son mandat au milieu de la pire crise économique que l'Argentine ait vécue depuis 2001. En récession depuis plus d'un an, le pays connaît une inflation élevée (37,7% en septembre), une dette massive et un taux de pauvreté en hausse qui touche un tiers de la population.

