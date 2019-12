«Format Normandie» à Paris : un sommet pour tenter de mettre fin au conflit ukrainien (EN CONTINU)

Le président français reçoit les dirigeants russe, ukrainien et allemand le 8 décembre à Paris pour reprendre les discussions sur la sortie de crise dans l'Est ukrainien. Cette réunion au «format Normandie» est une première depuis 2016.

Le 9 décembre, les présidents français, russe et ukrainien, ainsi que la chancelière allemande seront réunis pour une rencontre très attendue au «format Normandie», la première depuis 2016. Emmanuel Macron recevra au palais de l’Elysée Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et Angela Merkel afin de reprendre les discussions consacrées à la résolution du conflit qui dure dans l’est de l’Ukraine depuis 2014, et qui a déjà fait plus de 13 000 morts (dont plus de 3 000 civils) et plusieurs millions de déplacés, selon le Haut-commissariat des Nations unies.

Baptisée «format Normandie» en référence à la première réunion quadripartite entre la France, l’Ukraine, la Russie et l’Allemagne tenue le 6 juin 2014 dans le château de Bénouville, en marge des célébrations du débarquement des Alliés en Normandie, la rencontre a pour objectif de relancer la mise en œuvre des accords de Minsk (I et II) signés en 2014 et en 2015, avec l’intention d’aboutir à un cessez-le-feu complet dans l’est de l’Ukraine ainsi qu’à la mise en place du volet politique de ces accords. C'est la cinquième rencontre du genre après les sommets de Minsk en février 2015, Paris en octobre 2015 et Berlin un an plus tard.



Lire aussi : Après l'expulsion de deux diplomates russes d'Allemagne, place à la détente ?