Syrie : Moscou accuse les rebelles de préparer une provocation aux armes chimiques

La Défense russe assure avoir pris connaissance de la préparation, dans la province d'Idleb, d'une opération qui viserait à mettre en scène des crimes attribués à Damas et à l'armée russe. Moscou assure que les Casques blancs y participeraient.

Comme le rapporte l'agence Tass ce 26 novembre, le ministère russe de la Défense a fait savoir, dans un communiqué de son service de presse, qu'il disposait d'informations selon lesquelles des Casques blancs (organisation se présentant comme humanitaire mais accusée de proximité avec des groupes terroristes) prépareraient conjointement avec des militants de Hayat Tahrir al-Sham (organisation djihadiste formée en janvier 2017 par la fusion de plusieurs groupes rebelles islamistes, dont les terroristes du groupe Front Fatah al-Cham, ex Front al-Nosra), des provocations impliquant l'utilisation d'armes chimiques dans la province d'Idleb.

Des habitants «sélectionnés» ?

«Des combattants de [...] Hayat Tahrir al-Sham, conjointement avec l'organisation des Casques blancs, prévoient de mener des provocations impliquant des raids aériens mis en scène et l'utilisation d'armes chimiques dans les parties peuplées de la zone de désescalade d'Idleb», peut-on lire dans le communiqué du ministère qui précise que des combattants auraient «sélectionné» des habitants afin de participer à «des tournages de scènes décrivant les conséquences des frappes aériennes et de l'utilisation d'agents toxiques».

Mentionnant des informations obtenues par des sources sur place, le ministère russe de la Défense explique ainsi avoir été informé qu'«un groupe de personnes non identifiées et trois camions transportant divers conteneurs de produits chimiques inconnus sont arrivés [à Sarmada], à environ 30 km au nord-est d'Idleb», selon l'agence Tass. «L'un des véhicules transportait du matériel vidéo professionnel et des fragments d'obus aériens et d'artillerie portant des marques d'identification soviétiques et russes», précise encore le communiqué de presse de la Défense russe.

Selon les informations avancées par le ministère, «des images falsifiées» pourraient être diffusées prochainement sur les réseaux sociaux, mettant notamment en avant «des installations civiles détruites lors de frappes militaires», ainsi que «l'utilisation d'armes chimiques dans le gouvernorat d'Idleb». Le communiqué précise que ces images pourraient donc être présentées comme «preuves de crimes commis par le gouvernement syrien et par les actions des forces aérospatiales russes dirigées contre des civils».

Moscou a, à plusieurs reprises, accusé divers groupes rebelles islamistes, de préparer avec le concours des Casques blancs des provocations impliquant des armes chimiques pour ensuite en accuser l'armée syrienne.

La province d'Idleb est à ce jour en partie contrôlée par les djihadistes de Hayat Tahrir al-Sham. Le 22 octobre dernier, le président syrien Bachar al-Assad s'y est rendu, à quelques pas de la ligne de front entre l'armée syrienne et les rebelles islamistes. Le chef d’Etat syrien avait alors salué «les efforts de de l’armée syrienne dans la guerre contre le terrorisme».

