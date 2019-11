Plus de la moitié des Russes voudraient avoir deux enfants ou plus, selon un sondage

Malgré les mesures du gouvernement visant à stimuler la croissance démographique dans le pays, 9% des russes ne voudraient pas avoir des enfants et 27% ne souhaiteraient avoir qu’un seul enfant.

Plus d’un quart des russes prévoit avoir un enfant (27%), plus de la moitié des citoyens en âge de procréer voudraient avoir deux ou plusieurs enfants (55%), selon les données du sondage du centre analytique Levada, publiées par l’agence russe Interfax. L’étude a été menée parmi des femmes en âge de procréer et les hommes de moins de 55 ans. Malgré un tableau relativement positif, le sondage mené de 24 à 30 octobre 2019 a révélé un chiffre bien alarmant. Presque un Russe sur dix ne voudraient pas avoir d'enfants (9%).

Selon le centre analytique Levada, les hommes plus souvent que les femmes ont indiqué qu’ils souhaiterait avoir cinq enfants ou plus - 11% contre 7%, respectivement.

Diminution de la population de la Russie

Depuis le début de l’année 2019, le solde naturel démographique - la différence entre le nombre de naissances vivantes et le nombre de décès - reste négatif. La population russe a ainsi diminué de 52 000 personnes. Le rapport de la Cour des comptes de la Russie, présenté le 7 novembre 2019, n’a fait que confirmer une tendance regrettable : un décroissement naturel de la population russe en huit premiers mois de l’année s'élevait à 219 200 personnes. Ce chiffre a dépassé le taux de l’année dernière de 1,3 fois.

Selon les données révélées par Levada, une croissance migratoire a compensé le déclin de la population de seulement 76%. Dans le même temps, le nombre de naissances a considérablement diminué en Russie ainsi que celui de décès.

Pourtant le ministère russe du Développement économique reste optimiste. Il a fait valoir que la situation allait s’améliorer après l’année 2024. D’après ses prévisions, l’accroissement démographique sera due à des croissances naturelles et migratoires.

Encore en 2017, Vladimir Poutine a expliqué l’aggravation de la situation démographique en Russie par une tendance prévisible. «Je parle du déclin pendant la Grande Guerre patriotique et du même déclin au milieu des années 1990 à cause des énormes problèmes économiques et, en fait, de l'effondrement du domaine sociale», avait expliqué à l'époque le président. Aujourd'hui la Russie compte 144,5 millions d'habitants.

A titre de comparaison, en France la situation est différente. En 40 ans, la population du pays a passé de 53 millions d’habitants en 1975 à 65 millions en 2018, selon l’étude de l’Insee, publiée le 19 novembre. A la date du 1er janvier 2019, l’Hexagone comptait 64,8 millions d'habitants, contre 52,6 en 1975. Il s’agit donc d’une hausse de plus de 12 millions de personnes en 43 ans. L’étude de l’Insee explique cette évolution par «les fluctuations du solde naturel et celles du solde migratoire».

Amélioration de la situation démographique

En Russie, c’est le projet national Démographie, approuvé par le décret du président russe Vladimir Poutine du 7 mai 2018, qui a pour but d’améliorer la situation démographique. Le projet se décline principalement en soutien financier aux familles lors de la naissance d'enfants et la promotion de l'emploi des femmes, autrement dit la création des conditions pour l'éducation préscolaire des enfants de moins de trois ans.

Selon ce projet, d’ici la fin de l’année 2024, l'indice synthétique de fécondité (le nombre moyen d’enfants par une femme) en Russie devrait atteindre 1,7 (en 2018 l'indice s’élevait à 1,62).

Pour comparer, en France en 2018, l'indice synthétique de fécondité était de 1,84, alors qu’en 1975 il s’élevait à 1,93.

