Moscou : la peine de l'acteur Pavel Oustinov réduite à un an de prison avec sursis

Le tribunal de Moscou a commué la peine de l’acteur russe Pavel Oustinov, condamné pour «violences» à l'encontre de la police lors d’une manifestation non autorisée. Cette peine de trois ans et demi de prison a été remplacée par un an avec sursis.

Le 30 septembre, la justice russe a allégé la peine de l’acteur russe Pavel Oustinov, celle-ci passant de trois ans et demi de prison ferme à un an de prison avec sursis, selon l’agence russe RIA Novosti. Il avait été accusé de «violences à l'encontre de la police» lors d’une manifestation non autorisée à Moscou le 3 août.

Lors de l’audition, le tribunal a notamment pris en compte la vidéo de l'arrestation d’Oustinov qui n’avait pas été examinée par les juges lors de la première décision, le 16 septembre, en raison du nombre suffisant des preuves. La conclusion d’un expert, selon laquelle Pavel Oustinov n’avait pas empoigné le policier qui a subi une entorse de l'épaule à la suite de la résistance active d’Oustinov, a également été ajoutée au dossier.

Вот тот самый «актёр» Павел Устинов, в отношении которого должен быть сегодня вынесен судебный приговор, и за которого готов вписаться Константин Райкин. Устинов утверждает, что в протестах не участвовал и сопротивления не оказывал. А это тогда что? pic.twitter.com/uKncIr1E8T — Дегтярёв Леонид (@leon_elk) September 13, 2019

En attente de son procès en appel, qui s'est tenu ce 30 septembre, Pavel Oustinov avait été libéré et assigné à résidence par le tribunal de Moscou.

Mais après cette audition, Pavel Oustinov a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la décision du tribunal et qu’il allait faire appel afin d’être totalement blanchi.

Pavel Oustinov a été reconnu coupable par la justice de violences à l'encontre de la police lors de son arrestation le 3 août, jour d’un rassemblement non autorisé de l’opposition. Sa peine initiale de trois ans et demi de prison, prononcée le 16 septembre, avait provoqué une vague d’indignation au sein de la société russe. Il est accusé d’avoir résisté à la police au moment de son interpellation.

Le jeune acteur a toujours clamé son innocence et affirme n’avoir participé ni à la manifestation non autorisée, ni avoir crié des slogans hostiles aux autorités russes. Selon lui, il s’est rendu sur la place Pouchkine parce qu’il avait un rendez-vous d’affaires.

De nombreux représentants des milieux artistiques russes ont apporté leur soutien à Pavel Oustinov sur les réseaux sociaux en publiant le slogan «Je/Nous Suis/Sommes Pavel Oustinov» et en utilisant le hashtag #libertépourPavelOustinov.

Le 29 septembre à Moscou, des manifestants avaient réclamé la libération de personnes arrêtées lors des différentes manifestations non autorisées, tenues au cours de l’été dernier à Moscou.

